« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Nintendo
official website :
http://www.nintendo.fr
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[Switch] Super Mario Galaxy, ça saute pas aux yeux au premier abord
Avant / Après
Avant / Après
A savoir : la version Nintendo Switch 2 aura une mise à jour disponible à la sortie de la compilation pour permettre un affichage en 4K en mode salon et en 1080p en mode portable.
PS : Pour le prix : No comment.
posted the 09/14/2025 at 07:06 PM by
nicolasgourry
comments (
5
)
ducknsexe
posted
the 09/14/2025 at 07:08 PM
https://youtu.be/WUzEYyzY1_0?si=CDhS6vrJogknWsgN
linkstar
posted
the 09/14/2025 at 07:10 PM
Un changement léger mais toujours le bienvenu. Les fans sont libres d'accepter ou non le prix de la compilation. Après tout : personne n'a le couteau sous la gorge pour passer une commande.
Concernant les critiques sur le prix, je suis partagé : 70€ (même si trouvable à 51,90€), c'est beaucoup pour des jeux vieux de 15 ans, et en même temps c'est la seule manière de pouvoir y jouer en mode portable de manière 100% légale. Ceux qui ne se sont pas procurer la 3D All Stars à l'époque y trouveront largement plus leur compte que les autres.
giru
posted
the 09/14/2025 at 07:13 PM
Heureusement qu’ils ont retravaillés les textures pour la 4K.
C’est dommage qu’ils n’aient pas aussi un peu travaillé la lumière, c’est la chose qui trahit le plus l’âge des jeux. Avec le HUD aussi… surtout les boutons style Wii. J’imagine que ça aurait été trop compliqué pour ce qui est probablement juste des roms sur le même émulateur qui faisait déjà tourner Galaxy 1 pour les 35 ans.
djfab
posted
the 09/14/2025 at 07:15 PM
Le "avant" correspond à quelle version !?
nicolasgourry
posted
the 09/14/2025 at 07:17 PM
djfab
tu as un soucis de myopie ?
