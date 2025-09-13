accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Nintendo
official website :
http://www.nintendo.fr
Les "exclusivités" Switch/NS2 I Planning
PC/Switch/NS2 I 25 Septembre 2025
Switch/NS2 I 16 Octobre 2025
NS2 I 6 Novembre 2025
NS2 I 20 Novembre 2025
Switch/NS2 I 4 Décembre 2025
PC/Switch/NS2 I 2025
--------------------2026-------------------
NS2 / 12 Février 2026
NS2 I Printemps 2026
Switch I Printemps 2026
NS2 I 2026
NS2 I 2026
Doucement mais surement.
tags :
2
Likes
Who likes this ?
yukilin
,
kevinmccallisterrr
posted the 09/13/2025 at 11:15 AM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments ( 34 )
34
)
playshtayshen
posted
the 09/13/2025 at 11:31 AM
Hades 2 est pas sur les autres plate-forme ?
yanssou
posted
the 09/13/2025 at 11:31 AM
Un planning vraiment pas intéressant, tout ça a des prix indécent.
Le pdg de Nintendo n'a rien compris, pas étonnant pour un ancien banquier.
micheljackson
posted
the 09/13/2025 at 11:34 AM
yanssou
Le PDG actuel est un ancien banquier ?!
Bon sang mais ça explique tellement de chose...
Serait-ce un "Mozart de la finance" lui aussi ?
thejoke
posted
the 09/13/2025 at 11:35 AM
J'ai annulé ma preco de pokémon. J'avais bien aimé arceus malgré que ce soit un jeu digne de l'ère ps2 et donc je pensais prendre ce legend z-a mais vuqu'il y a déjà des dlc de prévu, j'attendrai une édition avec tout dedans comme on a pu avoir par le passé.
jenicris
posted
the 09/13/2025 at 11:36 AM
Mouais, rien qui justifie l'achat de la console a mes yeux...pour l'instant
ducknsexe
posted
the 09/13/2025 at 11:39 AM
Metroid prime 4 avec samus sur sa ducati justifie a elle seule l achat de la SW2
zanpa
posted
the 09/13/2025 at 11:40 AM
rien me chauffe sauf peut etre Yoshi ... c'est vraiment la misère cette console et techniquement Nintendo ne fait aucun effort ...
tourte
posted
the 09/13/2025 at 11:42 AM
yanssou
Micheljackson
il est ancien comptable, pas banquier, ce ne sont pas les mêmes métiers. Et m’est avis que les décisions créatives restent l’affaire des personnalités comme Koizumi, Miyamoto, Takahashi et compagnie.
La Switch 2 ne bénéficie juste pas, contrairement à la Switch, de la mise à mort de sa grande sœur (coucou la Wii U) pour passer tous les projets majeurs qui n’ont même pas eu le temps de sortir dessus, sur la console suivante. Résultat certaines équipes de Nintendo sont encore en plein milieu du développement de leurs prochains jeux (Mario, Zelda, Monolith, Next Level Games etc.). Il faudra attendre quelques années pour avoir un catalogue first party plus prestigieux.
guiguif
posted
the 09/13/2025 at 11:45 AM
A part MP4, le reste... FE à la rigueur même si j'ai pas trop accroché aux deux que j'ai fait.
judebox
posted
the 09/13/2025 at 11:47 AM
Layton, 2025 ?
sonilka
posted
the 09/13/2025 at 11:53 AM
Heureusement qu'il y a MP4.
newtechnix
posted
the 09/13/2025 at 12:27 PM
yanssou
il a pourtant déclaré lui-même qu'il laissait l'aspect créatif à d'autres, il n'a jamais caché que jeune le JV n'était pas obligatoirement pour lui une passion.
Pour le coup sa seule responsabilité est engagé uniquement dans le timing de sortie de la nouvelle console, la volonté de faire vivre la Switch très au-delà de ce que Nintendo a joué fortement sur la sortie de titre (surtout les plus gros AAA).
On le voit avec des portages de titres qui à l'origine était prévu sur Switch 1...Donkey Kong, Mario Kart World, Pokemon Z-A, Metroid Prime 4 Beyond.
D'une certaine manière on voit que Nintendo conscient que la concurrente de la Switch 2 sera pendant quelques mois la Switch 1 assure une transition assez calculée ( au détriment hélas des joueurs early adopters qui veulent de l'exclusif et du soft totalement dédié et non des version + ou genre remasterisée ) et l'exemple parfait est la compilation Super Mario Galaxie 1+2...qui sortira sur Switch 1 car clairement le parc grand public est encore là et que cela ne va dérangé les fans hardcore.
Le parc de Switch 2 ne permet pas d'espérer les mêmes volumes de ventes car il faut aussi que tout les clients Switch 1 passe sur Switch 2.
Et cela a un gros avantage en terme de coût de développement.
Le tournant va arriver sans doute avec la présentation du prochain Mario et/ou prochain Zelda.
Imaginons qu'on aurait Mario Odissey 2 à la place de Donkey Kong Bananza et Zelda à la place de Metroid...les gens auraient hurlé c'ets toujours la même soupe, on s'emmerde...et avec la sortie de Metroid Prime 4 cela permets d'avoir un sentiment d'avoir quand même de la fraîcheur par rapport au launch Switch 1 qu'avoir une suite pour Mario et Zelda.
Switch 1 première année 2025: MARS
Mario Kart World
Donkey Kong Bananza
new
Pokemon Legends: Z-A
new
Hyrule Warrior 3
Metroid Prime 4 Beyond
new
Kirby Air Riders
new
Drag'n Drive
new
Switch 2 première année 2017: JUIN
Mario Kart 8 DX
Super Mario Odissey
Fire Emblem Warrior
Pokken Tournament DX
Arms
1,2, Switch
Xenoblade 2
Zelda Breath of the Wild
Splatoon 2
Et donc en analysant il faudrait aussi tenir que l'année de launch la Switch 2 aura 3 mois en moins que la Switch 1 ce qui fait potentiellement 3 gros titres en moins.
Il est évident que l'impact de Donkey Kong et Metroid n'atteindra jamais l'impact de Mario et Zelda réunis d'où une perception édulcoré de la sortie Switch 12 par rapport à Switch 1.
C'est la nouvelle team de créateur qui est responsable mais comme je l'ai il convient de voir que l'aspect timing à gérer aura été un caillou dans la chaussure et si on regarde plus:
Switch 1 - 2018
Bayonetta
Bayonetta 2
Hyrule Warriors Legends
Donkey Kong Country : Tropical Freeze
Captain Toad
Let's Go, Pikachu/Let's Go, Évoli (game Freak)
Super Mario Party
Kirby Star Allies
Mario Tennis Ace
Smash Bros
Nintendo Labo 01-02-03
Switch 2 - 2026
Mario Tennis Fever
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Tomodachi Life: Living the Dream
Pokemon Pokopia
Yoshi and the Mysterious Book
Splatoon Raiders
+
sans doute 6 autres jeux pour le reste de l'année.
On voit bien que seul Smash aura été le mega jeu en 2018 et qu'en fait il suffira d'annoncer un Animal Crossing Switch 2 pour que l'année 2026 soit supérieure à celle de 2018.
hyoga57
posted
the 09/13/2025 at 12:28 PM
On souffle en voyant le planning. Le début de la Switch 2 rappelle beaucoup celui de la PS5.
fiveagainstone
posted
the 09/13/2025 at 12:29 PM
Pas mal de jeux pour moi, mais ça manque d'un megaton. J'ai beau aimer Mario Tennis ou Yoshi...c'est le prochain Mario 3d que j'ai envie de voir.
Ça viendra peut-être dans un ND l'année prochaine.
J'ai pas aimé le direct d'hier, trop de longueurs, d'amiibo et de dlc hors de prix...mais au final j'ai bien assez à jouer avec les sorties à venir.
Hadès II et MP4 c'est déjà préco en boite cartouche complète et pas trop cher sur la fnac.
fiveagainstone
posted
the 09/13/2025 at 12:32 PM
Au passage, vu les reports de LEVEL 5 avec Fantasy life ou Decapolice pour ne citer qu'eux, je ne compterais pas trop sur Layton en fin d'année.
J'espère me tromper.
nuage
posted
the 09/13/2025 at 12:44 PM
J’avais prévu l’achat de la Switch 2 en fin d’année, mais après le ND ultra
MERDIQUE
et
HONTEUX
d’hier, j’ai vite changé d’avis.
Nintendo qui est devenu, en réalité ça fait longtemps qu’ils le sont, une véritable entreprise de charlatans et d’escrocs.
Osez vendre les Mario Galaxy à peine lissé et sans aucun ajout à 40€ pièce, de qui se moque-t-on sérieusement ?
Et après ça ils osent venir se plaindre que les méchants pirates trafiquent leur putaines de consoles.
Bref je vais encore rester sur PC pendant un long moment je pense, vraiment aucun intérêt ces consoles.
burningcrimson
posted
the 09/13/2025 at 01:07 PM
J'encule Nintendo
amario
posted
the 09/13/2025 at 01:14 PM
Une catastrophe. A la même epoque sur switch 1 on avait une meilleur visibilité et une première année au top. Catastrophe. J'ai deja pris la Switch 2 en bon pigeon mais je la conseillerais pas pour le moment
cyr
posted
the 09/13/2025 at 01:16 PM
hyoga57
absolument pas, du moins du côté first party.
mrpopulus
posted
the 09/13/2025 at 01:19 PM
burningcrimson
C'est plutôt eux qui nous enculent actuellement
yanssou
posted
the 09/13/2025 at 01:22 PM
micheljackson
tourte
comptable c'est même pire, tu sort une console faut un planning potable au moins.. Et ce peut importe le constructeur.
La il y a un gros problème de tarification, ça en devient lamentable.
newtechnix
pour le coup ce qui dit ne reflète en rien la réalité. Au bout de 8 ans fallait revoir la priorité, et même le planning de la première switch enterre cette année.
Nintendo ont des licences au placard, mais préfère jouer la carte de la fainéantise, c'est triste.
ducknsexe
posted
the 09/13/2025 at 01:23 PM
A part Hades 2 ( exclu temporaire )
La bombe Metroid Prime 4
Le sympa Yoshi.
Le reste de cette liste cest de la daube
Nintendo la seul entreprise qui fais bande a part par rapport a sony et crosoft et sont dans leur propre monde.
Je reste confiant on peut pas tout avoir et nintendo ne dévoile pas tout la première année. Avec des cartouches comme MKW, DK et MP4, hollow knight : Sillkong, les mec sont toujours pas content
nuage
posted
the 09/13/2025 at 01:24 PM
Et au passage, quelqu’un peut m’expliquer pourquoi l’Union européenne qui chaque année sanctionne violemment les GAFAM et compagnie de plusieurs milliards d’euros d’amandes pour charlatanisme, ne sanctionne pas aussi Nintendo pour ses tarifs scandaleux ?
Vendre 50 milles fois chaque année les mêmes roms avec quasiment aucune retouchent à des prix exorbitants, c’est de la pure escroquerie !
Ce genre de pratiques devraient être interdits et punis par la loi, et à l’image des autres entreprises d’escrocs que j’ai cité un peu plus haut, Nintendo devrait lui aussi ramasser une grosse amande, et ça sera clairement bien mérité !
fan2jeux
posted
the 09/13/2025 at 01:37 PM
Y a rien qui me chauffe, c est dingue.
Allez le kirby rider me pique ma curiosité.
masharu
posted
the 09/13/2025 at 01:53 PM
Le planning me va très bien personnellement. 5 jeux édités par Nintendo m'intéressent sur NS1 ou NS2 d'ici décembre, c'est beaucoup non ?
La NS1 sortait en 2017 après ~2 ans de misère de la Wii U et la 3DS, avec des jeux pas ouf comme Devil's Third, Mario Tennis Ultra Smash, Animal Crossing amiibo Festival, Mario Sports Superstars ou encore Star Fox Zero. La 3DS avait même des portages Wii et Wii U comme Kirby Epic Yarn ou Captain Toad: Treasure Tracker, des jeux compilations dont WarioWare Gold, Rhythm Paradise Megamix et Mario Party The Top 100, sans parler des jeux qu'on aurait tous aimé joué sur NS1 en 2017 comme Fire Emblem Shadows of Valentia et Metroid: Samus Returns. Fallait envoyé un signal fort avec une bonne première année 2017 où dès janvier on connaissait Xenoblade 2 pour la fin d'année. Ce n'est pas surprenant que la communication soit différents, elle n'est en réalité pas différent des années passées.
Les 3 critiques qu'on peut à mes yeux légitimement avoir envers Nintendo sont :
- Le prix du DLC de DK Bananza. 20€ pour 1 nouvelle zone et un mini-jeu, c'est beaucoup pour ce que c'est. Je ne suis pas nostalgique, je n'ai pas fait DK64, mais j'imagine que ça doit ouvrir les fesses pour les fans de Donkey Kong. Ça me rappelle la différence de contenu quand au même prix à la même période en 2023 on avait le DLC de Xenoblade 3 qui met une raclé à celui de Fire Emblem Engage.
- L'annonce d'un DLC payant pour Legends Z-A qui n'est pas encore sorti, effet "jeu en kit" alors que le jeu pourrait être complet. On m'a répondu hier je ne sais plus où que si BOTW avait ses DLC annoncé avant la sortie les DLC ne sont arrivé que plusieurs mois après, bah c'est pareil ici faut voir quand sera disponible le DLC "Mega-Evo Dimension". Mais ça ne change pas l'idée que soit le contenu pourrait être au lancement inclus dans le jeu ou soit la sortie du jeu soit repoussée (évidemment qu'il y a un planning à tenir, c'est tout là le problème de cette industrie...).
- Le manque d'information sur Mario Kart World qui a 3 mois maintenant et le contenu ne vaut pas son prix premium de 90€ déjà, sachant que Nintendo va sortir un nouveau Mario Tennis d'ici février.
Le reste c'est du pinaillages. Le prix de SMG n'est pas choquant quand on sait que c'est le reste de l'industrie (notamment en occident) qui dévalue le prix des jeu vidéo. Le prix de la Virtual Boy (qui n'est qu'un bout de plastique ou de carton selon vos budget) n'est pas donné, mais c'est un produit de niche destiné aux ultra-fans et ça reste une solution plus abordable pour ceux qui ne veulent pas avoir les jeux originaux (+200 balles par jeu vu leur rareté...). Les jeux pour jusqu'à début 2026, bah ça plait ou pas et moi je ne suis pas intéressé par Tomodachi Life ni par Pokemon Pokopia. Alors oui ça manque de jeux ambitieux, de jeux "vitrine technique" peut être, de jeux à la durée de vie de +100h.
nuage
Super Mario Galaxy n'est officiellement plus disponible sur NS1, donc à part trouver un exemplaire de 3D All-Stars dans le commerce tu ne peux pas jouer à ce jeu aujourd'hui si tu passes par le dématériel. Surtout que c'est genre la 3e réédition du jeu si on compte le portage Wii U en 2015 (soit 7 ans après l'original).
drybowser
posted
the 09/13/2025 at 02:05 PM
Ducknsexe
sauf si t'as déjà la Switch , vu que Metroid est un jeu switch ...
Aucun jeu ne justifie pour l'instant l achat de la switch 2 hélas , et c'est pas ce planning qui va changer la donne ...
Le seul jeu qui m attire c'est yoshi ! Et pas de quoi faire acheter la console a lui tout seul !
La switch 1 avait Mario Odyssey et Xenoblade 2 bordel !
kevinmccallisterrr
posted
the 09/13/2025 at 02:08 PM
Judebox
Oui j'ai tiqué aussi. Il risque d'être reporté à 2026 car sinon on aurait sans doute eu la date dans le Nintendo Direct d'hier...
ducknsexe
posted
the 09/13/2025 at 02:18 PM
drybowser
la premier année de la switch 1 c etait quoi
Mario Odyssée
Zelda botw
Xenoblade 2
La première année de la switch 2 c'est
Mario kart world
Donkey kong bananza
Metroid prime 4
3 gros jeux contre 3 gros jeux ça ce vaut.
Tkt pas que l etape suivant c'est la que Nintendo se détache de la switch 1, tu va l avoir le nouveau Mario 3D et le nouveau projet de monolith soft mais rien ne dit que les 2 jeux vont tourner sur la switch 1.
Et puis bon la rétro-compatibilité est présente donc pas de souvis a se faire. Beaucoup de joueur attendent certains jeux pour sauté le pas je peux les comprendre.
fan2jeux
posted
the 09/13/2025 at 02:19 PM
40 balles galaxy 1
40 balles galaxy 2
70 le bundle et on ne sait meme pas s il y aura un retravail graphique dessus.
40e clair obscur
20e silksong
masharu
posted
the 09/13/2025 at 04:59 PM
fan2jeux
La compile SMG+SMG2 étant un jeu NS1, il y aura une mise à jour au lancement pour les joueurs NS2 qui permettra
d'y jouer en 4K.
nicolasgourry
posted
the 09/13/2025 at 05:14 PM
ducknsexe
"Le reste de cette liste cest de la daube"
Fire Emblem : Fortune's Weave et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur seraient la daube ? tu plaisantes j'espère.
De plus Mario Tennis, c'est bien dans son genre.
cyr
posted
the 09/13/2025 at 05:19 PM
fan2jeux
oui c'est comme ça. Nintendo ne baisse pas le prix des jeux. Il maintiennent donc un prix élevé.
J'ai les 2 sur wii. C'est pas ma priorité. Même si va falloir attendre 4 ans pour les voir a 45 € sur l'eshop temporairement.
byakuyatybw
posted
the 09/13/2025 at 05:59 PM
Rien qui me chauffe même si je reconnais volontiers que Zelda et Fire Emblem sont beaux et devraient être relativement fun...
Le problème c est qu avec la Switch 2 le fun est toujours gâche par qqch : ergonomie batterie, hardware en deca des consoles de salon, problèmes de support, problème de sauvegarde, problème de transfert et mise à jour d une version à l autre, prix accessoires et jeux prohibitifs, manque de nouvelles licences ( que des suites et des remasters)...
Beaucoup trop d écueils pour envisager un achat de cette nouvelle switch car , même si le hardware est un peu uppe niveau technique, cela reste une évolution et pas une révolution...
Switch 2 déjà inférieure aux consoles de salon et qui sera enterrée dans une poignée d année par la nouvelle gen X Box et PlayStation...
C est cool hein Nintendo de proposer une nouvelle ma machine hybride mais il serait peut être et enfin temps de revenir en vrai challenger avec une reelle console de salon qui en a sous le capot...
ducknsexe
posted
the 09/13/2025 at 06:01 PM
nicolasgourry
Pour Professeur Layton OK cela peut être une bonne surprise je lui laisse sa chance.
