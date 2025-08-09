profile
Silksong, cette purge absolue
Bonjour/soir

Alors je me permets un ptit article vite fait.
je suis sur Silksong depuis sa sortie, le jeu est magnifique, l'ambiance est folle, y compris les musiques.
Mais bordel de bordel... l'équilibrage du jeu est tellement dans les chaussettes
Le premier est une promenade de santé à côté.
J'en suis à 20/25h de jeu, et les zones, les trashmobs (volants en majorité) sont infects.
Je sais pas ce qu'il s'est passé mais il y clairement de groos gros problemes d'équilibre de certaines zones, avec des pieges et des trashmobs qui te font en majorité deux de degats (sachant que j'ai gagné qu'un seul coeur en plus depuis le début du jeu).
A contrario, les boss sont globalement assez simple, voir anecdotiques.
Du coup, pr ceux qui sont assez loin ds le jeu, j'aimerais bien avoir votre avis dessus

Merci d'avoir pris le temps de me lire
    kisukesan
    posted the 09/08/2025 at 03:27 PM by jacquescechirac
    comments (39)
    wickette posted the 09/08/2025 at 03:41 PM
    Pour la défense des développeurs, je me dis que à leur place, ceux qui prendront Silksong sont ceux qui ont finit hollow knight, connaissent les mécanismes etc, donc qu'il soit plus difficile ça ne me choque pas.

    Moi c'est pas la difficulté des mobs/boss en soit mais le fait de devoir faire de nombreux allers-retours entre le banc et là où tu veux revenir...et dans silksong ce chemin est bien plus tortueux parfois entres les mobs qui te mangent 2 cranes de vie en une attaque, les ballons/fleurs où faut rebondir dessus etc

    J'aurai vraiment espéré que ce système de checkpoint/banc/fast travel soit un peu plus conciliant et revu au vu de la difficulté augmentée.

    Il y a une différence parfois entre difficile et frustrant, et Silksong parfois vire au frustrant c'est vrai.

    Par contre la difficulté des bosses et des mobs en soit, non j'ai pas de problèmes, c'est comme elden ring, faut apprendre les patterns et appliquer la bonne contre-stratégie (et avec patience )
    zekk posted the 09/08/2025 at 03:43 PM
    Je prepare le pop-corn
    arquion posted the 09/08/2025 at 03:46 PM
    il y a rien de difficile franchement, le seul vrai point à réussir à maîtriser (ou en tout cas à faire assez souvent) c'est l'attaque en piqué et je pense que beaucoup sous estime cette attaque, ce qui fait que beaucoup râle.
    arquion posted the 09/08/2025 at 03:48 PM
    il y a rien de difficile franchement, le seul vrai point à réussir à maîtriser (ou en tout cas à faire assez souvent) c'est l'attaque en piqué et je pense que beaucoup sous estime cette attaque, ce qui fait que beaucoup râle.
    51love posted the 09/08/2025 at 03:57 PM
    wickette pour moi Hollow Knight avait ce bon dosage sur toute la trame principale.

    Difficile, parfois très mais jamais frustrant.

    Après forcément certains défis, le path of pain ...

    Je vais bien voir avec Silksong
    iglooo posted the 09/08/2025 at 04:02 PM
    C'était un DLC à la base, ils ont visiblement décidé de garder la difficulté
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 04:16 PM
    On a eu la même pour Elden Ring, Lies of P, Dark Souls 3, et j'en passe....

    On appelle ça perdre patience ou ne pas avoir de skills. C'est simple.

    Dans les moments où tu penses que c'est impossible car trop difficile, le soucis c'est nous et nos réflexes, nos méthodes qui sont pas les bonnes dans certaines situation.

    Radhann c'était pareil sur le DLC, j'ai perdu 30-60 fois, au bout d'un moment j'ai dit ok stop, les devs m'ont fourni plus de 40 possibilités de build...à moi d'en faire bon usage.

    Résultat je l'ai battu, et ce sans build sanguin etc

    Lies of P, King of Puppet, la même...

    Avant de pleurer, faut savoir dans quoi on met les pieds.
    ferthahuici posted the 09/08/2025 at 04:27 PM
    Lâché Hollow Knight ce jour après quelques dizaines d'heure, ce n'est pas mon style de jeu et allez savoir pourquoi l'ambiance très morne et triste me fout le bourdon (vous l'avez ?).

    Le jeu a des qualités indéniables mais n'est clairement pas fait pour moi tout simplement
    jacquescechirac posted the 09/08/2025 at 04:31 PM
    ravyxxs oui ravyxxs oui, mais calme toi quand même

    wickette ouais c'est clair que les allers retours sont légions, mais pk pas.
    Vraiment le jeu tu sens qu'il va être équilibré.
    Là c'est juste de la frustration par moment, et je ne parle pas des boss.
    La deuxième parti c'est un enchevêtrement de zones qui n'ont pas trop de sens, avec des pièges partout, des ennemis qui volent partout, qui te font deux de dégâts et ont une meilleure allonge que toi.
    Et si les allers retours te fatiguent, attends toi à péter les plombs dans la seconde partie du jeu lol
    skk posted the 09/08/2025 at 04:37 PM
    Vous avez essayé de ne pas jouer 8h par jour? C'est ptet ca aussi le problème
    Dire que les boss sont faciles est faux, ils sont coriaces et puissant. Mais qu'est ce qu'ils sont cools. J en chie mais j'adore perso. Les valseurs étaient excellents
    Même si on meurt souvent dans ce jeu, je le trouve très agréable, le gameplay est top et on a une courbe de progression élevée, je ne meur plus sur les passages qui me prenaient la tête lors de ma première traversée...
    akinen posted the 09/08/2025 at 05:04 PM
    Promenade de santé? Anecdotique ?

    Bon, ben ravis pour toi. J’ai beau avoir fini ou platiné les soulsborne de Miyazaki, Hollow Knight est pour moi un jeu fascinant mais ultra aride et punitif dans sa progression.

    Heureux que certains s’endorment devant sa relative facilité
    jacquescechirac posted the 09/08/2025 at 05:17 PM
    skk hahaha, c'est clair que j'ai bourré comme un cochon ses derniers jours, merci les vacances (et le célibat haha ^^)
    Mais ouais tu as sans doute raison, ça doit jouer.
    Quand bien même, je remarque que je suis loin d'être le seul à m'en plaindre.

    Akinen " (...) c'est une promenade de santé "à côté"" Lis bien les phrases jusqu'au bout l'ami c'est important
    C'est juste pr dire à quel point il est difficile, comparativement au premier, qui lui est aussi un jeu difficile pourtant
    sdkios posted the 09/08/2025 at 05:22 PM
    ravyxxs y a aussi des gens qui jouent pour autre chose que la difficulté hein ^^'
    Perso ca me derange pas, j'aime bien les jeux difficiles, mais ma soeur par exemple y a plein de jeux qu'elle adorerait faire, mais elle a pas les skills. Certains jeux propose un mode "histoire" donc c'est cool pour eux, mais je comprends que des pics de difficulté puissent en embeter certains!
    clivekunn posted the 09/08/2025 at 05:28 PM
    jacquescechirac Je suis à 22h à l'acte 2 clairement une purge ces ennemis volants,les arènes de l'enfer sans récompense aussi lol,perso ce qui m'a le plus dérangé ce sont l'emplacement des bancs et les aller retours à se taper à chaque fois c'est vrmt le défaut par excellence du jeu selon moi
    Sinn niveau difficulté mis à part le boss de l'acte 1 qui m'a ft rager j'ai pas trop galérer pour le moment,surtt ne jamais oublier d'utiliser ces outils c'est ce qui m'a sauvé contre plusieurs boss
    palan posted the 09/08/2025 at 05:47 PM
    Je pense que le jeux les développeurs l on pas fait rester.

    Ça gache l exploration ce niveau de difficulté, je passe mon temps a revenir ou j etais pour crever et recommencer.

    Et je suis qu a l act 1.

    clivekunn j avais pas d outil pendant longtemps donc j ai passé une grosse partie du jeux sans.

    Et maintenant j ai pas l habitude de les utiliser, c c est pas simple non plus.
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:17 PM
    Elden ring le retour

    Faut persévérer c'est faisable certain l'on même fini en 18h (moi je préfère prendre mon temps) et ca tombe bien ca manquais de jeu a chalenge cette années
    jamrock posted the 09/08/2025 at 06:22 PM
    PTDR merci pour ce moment
    akinen posted the 09/08/2025 at 06:38 PM
    jacquescechirac merci pour le correctif. J’ai lu ça pendant que je m’ennuyais à la réunion parent prof de rentrée Désolé, my bad!
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 06:41 PM
    jacquescechirac sdkios Les gars, le jeu n'est pas pour vous, vous passez à côté pas la peine de crier *c'est de la merde*, y a des buils qui permettent de rendre le tout plus facile, des joueurs comme Julien Chieze était comme vous à crier au mode facile, au final il a fini Elden Ring. Si je vous disais qui joue à ces jeux difficile et qui de base ne sont pas vraiment des joueurs, joueuses vous allez pas me croire

    ferthahuici En fait je peux totalement te comprendre, j'ai donné le jeu 3 chances lol, je suis dessus actuellement et c'est addictif, une drogue le truc...le jeu trame de base une histoire triste, morbide, mais pousse le joueur a apporté la lumière sur tout ça, du moins de ce que je ressens à chaque NPC que je croise. Les musiques sont super ça aide aussi par moment.
    parrain59 posted the 09/08/2025 at 06:50 PM
    Je suis assez d'accord, j'aurai aimé un mode un peu plus facile.
    Surtout la monnaie dans le jeu est frustrante.
    mrpopulus posted the 09/08/2025 at 06:54 PM
    ravyxxs Le jeu peut être frustrant aussi, et ça n'a rien à voir avec la difficulté pour le coup...
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 06:56 PM
    Jeu beaucoup trop simple. Je l'ai rush en 5h dans mon premier run.
    Pas pour les noobs
    thelastone posted the 09/08/2025 at 07:50 PM
    Skill issue
    forte posted the 09/08/2025 at 07:53 PM
    C'est chiant hein, quand on peut pas mettre le jeu en facile quand on veut ? Le problème c'est que les gens ont trop pris l'habitude qu'on leur "donne le jeu" (mais étrangement ils vont te dire qu'ils finissent les jeux en normal ou hard Vraiment au final ?)

    Hâte de voir le trophée de fin qui va pas dépasser 10% dans 8 ans. (pour rappel, 12% le premier) Combien de personnes influençables (et y'en a des tas) vont regretter leur 20 balles. Ou les regrette déjà.

    Je le répète, jeu de niche. C'est pas parce que XXXXXX personnes l'achète que c'est pas niche. Niche, ca signifie "s'adresse à une certaine catégorie de joueur".

    Je viens de l'époque 8 bits, j'en ai retourné à tour de bras des jeux over pété étant gamin, et ca me fait sourire de voir les gens rager sur la difficulté de Silksong. Comme le dit Ravyxxs, vous saviez où vous mettiez les pieds.

    Oui c'est punitif, oui c'est craqué. Mais c'est la marque de fabrique du jeu. Et pour avoir platiné le premier, rien ne m'étonne, surtout que c'était ) la base un DLC, ce qui sous entend que la difficulté était déjà au dessus du jeu de base.
    rasalgul posted the 09/08/2025 at 08:45 PM
    Pour l'instant à environ 15h de jeu je trouve le jeu très bon mais clairement sous le premier opus.

    Ma petite déception se situe au niveau de l'aspect Metroidvania. Pour l'instant chaque nouvelle zone est quasi bouclée arrivée à don boss.
    Il y a très peu voir quasiment aucune zone restée inexplorée auxquelles on peut revenir une fois une nouvelle compétence débloquée.

    Mais le jeu reste vraiment très bon.

    Et il est certe punitif mais loin d'être si difficile franchement... Surtout qu'on peut se soigner n'importe quand quasiment
    lafibre posted the 09/08/2025 at 09:30 PM
    Aucun soucis de mon côté, je suis à la fin du jeu. Je le trouve exceptionnel à tous les niveaux et les boss excellents.
    kikoo31 posted the 09/08/2025 at 09:42 PM
    https://youtu.be/u_7O5lNpKko?si=YuDBQvI8-hcc5IgK&t=40
    palan posted the 09/08/2025 at 09:50 PM
    forte tu as jouer au jeux avant de parler? On demande juste un jeux pas ultra hardcore.

    Le premier on pouvais exploiter et on avait aussi du challenge, la ta que du challenge.

    Ca devient juste frustrant de refaire dix fois les meme zone juste pour avancer de quelque salle.
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 09:50 PM
    kikoo31 La France me manque pour ce genre de merde j'étais pas prêt !! lol.
    jacquescechirac posted the 09/08/2025 at 10:07 PM
    forte
    j'ai l'impression de lire un collègien timide, metalleux et geek de 2004 qui lâche toute sa frustration ds le jv
    akinen posted the 09/08/2025 at 10:10 PM
    jacquescechirac il t’a donné tout son pedigree de 5eme Dan. Sois peur
    clivekunn posted the 09/09/2025 at 01:29 AM
    Certaines arènes dans l'acte 2 c'est clairement abusé bordel
    kikoo31 posted the 09/09/2025 at 05:49 AM
    ravyxxs ah bon? T'es ou ?
    giru posted the 09/09/2025 at 06:40 AM
    Perso pas sûr de terminer le jeu. Je le trouve de plus en plus frustrant. Ca m'énerve de crever face à un boss et devoir courir 5 minutes pour y retourner parce qu'il n'y a pas assez de bancs dans le jeu.

    J'ai l'impression de passer plus de temps à faire des aller-retours inutiles qu'à découvrir de nouvelles choses.

    N'étant pas fan des Souls, ça me saoule aussi ces boss qui sont des gros sacs à PV et te font perdre 2 voir 3 points de vie à chaque attaque. C'est pas équilibré pour moi. C'est juste une façon d'augmenter virtuellement la durée de vie.

    Le premier était beaucoup moins frustrant.
    forte posted the 09/09/2025 at 07:34 AM
    palan Si j'y ai joué ? J'ai presque 15h dessus, j'ai platiné le premier, et je le répète si tu m'as lu en travers, ce jeu était pensé pour être un DLC à la base, ce qui explique sa difficulté bien corsée...

    ...mais le problème, et je te le redis encore, ce sont tous ces gens influençables qui ont acheté le jeu sans se renseigner.

    Oui c'est dur, c'est pas le dernier Shinobi que tu peux rouler dessus avec les options d'accessibilité.

    Vous comprenez maintenant le "public de niche" ? T'avais fini le premier ? La vraie fin ?

    giru Si t'es pas fan des Souls alors tu t'es planté de jeu, fallait malheureusement te renseigner avant d'acheter. Ouais, ces deux jeux sont loin d'être gratos

    jacquescechirac C'est un peu l'idée. Faut se renseigner avant d'acheter tête baissé.
    jacquescechirac posted the 09/09/2025 at 07:40 AM
    forte Ouais en gros t'y as pas joué quoi.
    tu sais pas de quoi tu parles ça se voit, mais c'est pas grave.
    Prends le temps de faire le jeu, tu verras, il est beaucoup plus difficile que le premier
    forte posted the 09/09/2025 at 08:05 AM
    jacquescechirac J'ai 15h dessus. Je te le répète encore une fois, j'ai platiné le premier, et j'en ai chié comme c'était pas permis. Il est plus difficile, oui, je l'ai dit en haut (toi aussi arrête de lire de travers) et je le répète UNE TROISIEME FOIS : c'était un DLC à la base. Il prend en compte que tu ai fini le premier, et que donc, t'es prêt pour du challenge.

    Mais c'est pas le jeu le problème, ce sont les gens qui achètent parce que "holala c'est beau holala tout le monde dit que c'est bien"...

    ...Sauf que "tout le monde" n'a pas fait le premier.

    Bref, oui, un jeu de niche.
    giru posted the 09/09/2025 at 08:05 AM
    forte Ben non je me suis pas planté de jeu... Je suis fan du 1er Hollow Knight. Faut lire. Ici ils ont juste placé le curseur beaucoup plus vers la frustration en mettant si peut de bancs et des boss toujours plus sacs à PV.
    forte posted the 09/09/2025 at 08:07 AM
    giru J'en ai bu pas mal de bancs pendant mes 15h de jeu. Même des banc "troll" tiens. Du coup t'as pas compris qu'il était volontairement plus difficile ? Moi aussi j'en chie, mais je vais pas pleurer, je le savais.
