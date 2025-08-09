Bonjour/soir
Alors je me permets un ptit article vite fait.
je suis sur Silksong depuis sa sortie, le jeu est magnifique, l'ambiance est folle, y compris les musiques.
Mais bordel de bordel... l'équilibrage du jeu est tellement dans les chaussettes
Le premier est une promenade de santé à côté.
J'en suis à 20/25h de jeu, et les zones, les trashmobs (volants en majorité) sont infects.
Je sais pas ce qu'il s'est passé mais il y clairement de groos gros problemes d'équilibre de certaines zones, avec des pieges et des trashmobs qui te font en majorité deux de degats (sachant que j'ai gagné qu'un seul coeur en plus depuis le début du jeu).
A contrario, les boss sont globalement assez simple, voir anecdotiques.
Du coup, pr ceux qui sont assez loin ds le jeu, j'aimerais bien avoir votre avis dessus
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Moi c'est pas la difficulté des mobs/boss en soit mais le fait de devoir faire de nombreux allers-retours entre le banc et là où tu veux revenir...et dans silksong ce chemin est bien plus tortueux parfois entres les mobs qui te mangent 2 cranes de vie en une attaque, les ballons/fleurs où faut rebondir dessus etc
J'aurai vraiment espéré que ce système de checkpoint/banc/fast travel soit un peu plus conciliant et revu au vu de la difficulté augmentée.
Il y a une différence parfois entre difficile et frustrant, et Silksong parfois vire au frustrant c'est vrai.
Par contre la difficulté des bosses et des mobs en soit, non j'ai pas de problèmes, c'est comme elden ring, faut apprendre les patterns et appliquer la bonne contre-stratégie (et avec patience )
Difficile, parfois très mais jamais frustrant.
Après forcément certains défis, le path of pain ...
Je vais bien voir avec Silksong
On appelle ça perdre patience ou ne pas avoir de skills. C'est simple.
Dans les moments où tu penses que c'est impossible car trop difficile, le soucis c'est nous et nos réflexes, nos méthodes qui sont pas les bonnes dans certaines situation.
Radhann c'était pareil sur le DLC, j'ai perdu 30-60 fois, au bout d'un moment j'ai dit ok stop, les devs m'ont fourni plus de 40 possibilités de build...à moi d'en faire bon usage.
Résultat je l'ai battu, et ce sans build sanguin etc
Lies of P, King of Puppet, la même...
Avant de pleurer, faut savoir dans quoi on met les pieds.
Le jeu a des qualités indéniables mais n'est clairement pas fait pour moi tout simplement
wickette ouais c'est clair que les allers retours sont légions, mais pk pas.
Vraiment le jeu tu sens qu'il va être équilibré.
Là c'est juste de la frustration par moment, et je ne parle pas des boss.
La deuxième parti c'est un enchevêtrement de zones qui n'ont pas trop de sens, avec des pièges partout, des ennemis qui volent partout, qui te font deux de dégâts et ont une meilleure allonge que toi.
Et si les allers retours te fatiguent, attends toi à péter les plombs dans la seconde partie du jeu lol
Dire que les boss sont faciles est faux, ils sont coriaces et puissant. Mais qu'est ce qu'ils sont cools. J en chie mais j'adore perso. Les valseurs étaient excellents
Même si on meurt souvent dans ce jeu, je le trouve très agréable, le gameplay est top et on a une courbe de progression élevée, je ne meur plus sur les passages qui me prenaient la tête lors de ma première traversée...
Bon, ben ravis pour toi. J’ai beau avoir fini ou platiné les soulsborne de Miyazaki, Hollow Knight est pour moi un jeu fascinant mais ultra aride et punitif dans sa progression.
Heureux que certains s’endorment devant sa relative facilité
Mais ouais tu as sans doute raison, ça doit jouer.
Quand bien même, je remarque que je suis loin d'être le seul à m'en plaindre.
Akinen " (...) c'est une promenade de santé "à côté"" Lis bien les phrases jusqu'au bout l'ami c'est important
C'est juste pr dire à quel point il est difficile, comparativement au premier, qui lui est aussi un jeu difficile pourtant
Perso ca me derange pas, j'aime bien les jeux difficiles, mais ma soeur par exemple y a plein de jeux qu'elle adorerait faire, mais elle a pas les skills. Certains jeux propose un mode "histoire" donc c'est cool pour eux, mais je comprends que des pics de difficulté puissent en embeter certains!
Sinn niveau difficulté mis à part le boss de l'acte 1 qui m'a ft rager j'ai pas trop galérer pour le moment,surtt ne jamais oublier d'utiliser ces outils c'est ce qui m'a sauvé contre plusieurs boss
Ça gache l exploration ce niveau de difficulté, je passe mon temps a revenir ou j etais pour crever et recommencer.
Et je suis qu a l act 1.
clivekunn j avais pas d outil pendant longtemps donc j ai passé une grosse partie du jeux sans.
Et maintenant j ai pas l habitude de les utiliser, c c est pas simple non plus.
Faut persévérer c'est faisable certain l'on même fini en 18h (moi je préfère prendre mon temps) et ca tombe bien ca manquais de jeu a chalenge cette années
ferthahuici En fait je peux totalement te comprendre, j'ai donné le jeu 3 chances lol, je suis dessus actuellement et c'est addictif, une drogue le truc...le jeu trame de base une histoire triste, morbide, mais pousse le joueur a apporté la lumière sur tout ça, du moins de ce que je ressens à chaque NPC que je croise. Les musiques sont super ça aide aussi par moment.
Surtout la monnaie dans le jeu est frustrante.
Pas pour les noobs
Hâte de voir le trophée de fin qui va pas dépasser 10% dans 8 ans. (pour rappel, 12% le premier) Combien de personnes influençables (et y'en a des tas) vont regretter leur 20 balles. Ou les regrette déjà.
Je le répète, jeu de niche. C'est pas parce que XXXXXX personnes l'achète que c'est pas niche. Niche, ca signifie "s'adresse à une certaine catégorie de joueur".
Je viens de l'époque 8 bits, j'en ai retourné à tour de bras des jeux over pété étant gamin, et ca me fait sourire de voir les gens rager sur la difficulté de Silksong. Comme le dit Ravyxxs, vous saviez où vous mettiez les pieds.
Oui c'est punitif, oui c'est craqué. Mais c'est la marque de fabrique du jeu. Et pour avoir platiné le premier, rien ne m'étonne, surtout que c'était ) la base un DLC, ce qui sous entend que la difficulté était déjà au dessus du jeu de base.
Ma petite déception se situe au niveau de l'aspect Metroidvania. Pour l'instant chaque nouvelle zone est quasi bouclée arrivée à don boss.
Il y a très peu voir quasiment aucune zone restée inexplorée auxquelles on peut revenir une fois une nouvelle compétence débloquée.
Mais le jeu reste vraiment très bon.
Et il est certe punitif mais loin d'être si difficile franchement... Surtout qu'on peut se soigner n'importe quand quasiment
Le premier on pouvais exploiter et on avait aussi du challenge, la ta que du challenge.
Ca devient juste frustrant de refaire dix fois les meme zone juste pour avancer de quelque salle.
j'ai l'impression de lire un collègien timide, metalleux et geek de 2004 qui lâche toute sa frustration ds le jv
J'ai l'impression de passer plus de temps à faire des aller-retours inutiles qu'à découvrir de nouvelles choses.
N'étant pas fan des Souls, ça me saoule aussi ces boss qui sont des gros sacs à PV et te font perdre 2 voir 3 points de vie à chaque attaque. C'est pas équilibré pour moi. C'est juste une façon d'augmenter virtuellement la durée de vie.
Le premier était beaucoup moins frustrant.
...mais le problème, et je te le redis encore, ce sont tous ces gens influençables qui ont acheté le jeu sans se renseigner.
Oui c'est dur, c'est pas le dernier Shinobi que tu peux rouler dessus avec les options d'accessibilité.
Vous comprenez maintenant le "public de niche" ? T'avais fini le premier ? La vraie fin ?
giru Si t'es pas fan des Souls alors tu t'es planté de jeu, fallait malheureusement te renseigner avant d'acheter. Ouais, ces deux jeux sont loin d'être gratos
jacquescechirac C'est un peu l'idée. Faut se renseigner avant d'acheter tête baissé.
tu sais pas de quoi tu parles ça se voit, mais c'est pas grave.
Prends le temps de faire le jeu, tu verras, il est beaucoup plus difficile que le premier
Mais c'est pas le jeu le problème, ce sont les gens qui achètent parce que "holala c'est beau holala tout le monde dit que c'est bien"...
...Sauf que "tout le monde" n'a pas fait le premier.
Bref, oui, un jeu de niche.