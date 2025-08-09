Bonjour/soirAlors je me permets un ptit article vite fait.je suis sur Silksong depuis sa sortie, le jeu est magnifique, l'ambiance est folle, y compris les musiques.Mais bordel de bordel... l'équilibrage du jeu est tellement dans les chaussettesLe premier est une promenade de santé à côté.J'en suis à 20/25h de jeu, et les zones, les trashmobs (volants en majorité) sont infects.Je sais pas ce qu'il s'est passé mais il y clairement de groos gros problemes d'équilibre de certaines zones, avec des pieges et des trashmobs qui te font en majorité deux de degats (sachant que j'ai gagné qu'un seul coeur en plus depuis le début du jeu).A contrario, les boss sont globalement assez simple, voir anecdotiques.Du coup, pr ceux qui sont assez loin ds le jeu, j'aimerais bien avoir votre avis dessusMerci d'avoir pris le temps de me lire