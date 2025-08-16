Un nouveau palier vient d'être franchi : la doubleuse de Lara Croft (Tomb Raider) vient de se faire pirater sa voix via une IA sur la prochaine compilation à paraitre en physique de Tomb Raider IV, V, VI , mais qui vient de sortir en démat'. Cette modification a été livrée avec le patch 2
La principale intéressée a été contactée par la communauté X et a confirmé de pas être au courant.
La communauté anglophone est en train de s'en mêler en apportant son soutien et en réclamant des excuses de l'éditeur ASPYR MEDIA
Il s'avère après de plus amples investigations que toutes les autres langues que l'anglais sont touchées. Un hashtag a même été crée.
Voilà un éditeur qui est dans la sauce. Espérons que cela marquera le coup !
En plus, un coup ca tutoie, puis un coup ca vouvoie, c'est vraiment n'importe quoi.
Il fallait donc que la voix du tuto colle exactement aux nouvelles dispositions des nouvelles manettes pour ne pas perdre le joueur.
Plutôt que de se faire chier à contacter les anciens doubleurs ( ou en prendre de nouveaux, on l'a déjà vu avant l'IA), ben hop : solution de facilité à moindre coup.
Bref pour 2 phrases qu'ils espéraient être discretes, Aspyr Media vont se faire sauver et c'est mérité.
Ah d'accord, je comprends mieux.
Même si j'aurais préféré qu'ils recontacte les doubleurs.
Merci à vous deux pour les infos.
olex Y avait une version PC a l'époque. Ils ont engagé des fans pour faire le remastered, ce qui est bien mais dans un sens ca témoigne d'une volonté de faire un truc pas cher avec des gens ultra dévoués.
Ils se foutent de notre gueule, j'espère qu'ils vont vite skipper ca par un nouveau patch.
Mais y a vraiment l'impression qu'on leur donne pas le temps et le budget. A l'heure actuelle y a toujours des modéles 3D dans AOD qui sont identique a l'orginal. Dans peu de projet on se repose a ce point sur des patchs pour faire des changements graphiques, des ajouts de skybox ou des ajouts de modeles 3D.