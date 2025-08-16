Un nouveau palier vient d'être franchi : la doubleuse de Lara Croft (Tomb Raider) vient de se faire pirater sa voix via une IA sur la prochaine compilation à paraitre en physique de Tomb Raider IV, V, VI , mais qui vient de sortir en démat'. Cette modification a été livrée avec le patch 2

La principale intéressée a été contactée par la communauté X et a confirmé de pas être au courant.



La communauté anglophone est en train de s'en mêler en apportant son soutien et en réclamant des excuses de l'éditeur ASPYR MEDIA

Il s'avère après de plus amples investigations que toutes les autres langues que l'anglais sont touchées. Un hashtag a même été crée.

Voilà un éditeur qui est dans la sauce. Espérons que cela marquera le coup !