Aspyr Media vole les voix des doubleurs sur Tomb Raider IV-V-VI


Un nouveau palier vient d'être franchi : la doubleuse de Lara Croft (Tomb Raider) vient de se faire pirater sa voix via une IA sur la prochaine compilation à paraitre en physique de Tomb Raider IV, V, VI , mais qui vient de sortir en démat'. Cette modification a été livrée avec le patch 2




La principale intéressée a été contactée par la communauté X et a confirmé de pas être au courant.

La communauté anglophone est en train de s'en mêler en apportant son soutien et en réclamant des excuses de l'éditeur ASPYR MEDIA


Il s'avère après de plus amples investigations que toutes les autres langues que l'anglais sont touchées. Un hashtag a même été crée.






Voilà un éditeur qui est dans la sauce. Espérons que cela marquera le coup !
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=54093#p54093
    posted the 08/16/2025 at 09:59 AM by obi69
    comments (14)
    olex posted the 08/16/2025 at 10:10 AM
    J'ai constaté ce matin, c'est dégueulasse. Si ça ne change pas d'ici là parution physique, j'annule mon achat et je ferai une croix sur les jeux Aspyr à compter de maintenant.
    adamjensen posted the 08/16/2025 at 10:24 AM
    J'ai vu ca hier, mais le truc, c'est que je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ca, étant donné que les voix d'origine étaient déjà là.
    En plus, un coup ca tutoie, puis un coup ca vouvoie, c'est vraiment n'importe quoi.
    olex posted the 08/16/2025 at 10:28 AM
    adamjensen Ils ont changé à cause de quelques termes propres à la PS2 d'époque devenu désuet ou inapproprié selon les configurations manettes actuelles, par exemple sur les "sticks/touches analogiques".
    obi69 posted the 08/16/2025 at 10:29 AM
    adamjensen Je pense que c'est dû au mapping des touches, qui a dû être légèrement modifié en raison des nouveaux boutons et sticks présents sur les manettes modernes.
    Il fallait donc que la voix du tuto colle exactement aux nouvelles dispositions des nouvelles manettes pour ne pas perdre le joueur.
    Plutôt que de se faire chier à contacter les anciens doubleurs ( ou en prendre de nouveaux, on l'a déjà vu avant l'IA), ben hop : solution de facilité à moindre coup.
    Bref pour 2 phrases qu'ils espéraient être discretes, Aspyr Media vont se faire sauver et c'est mérité.
    adamjensen posted the 08/16/2025 at 10:44 AM
    olex obi69
    Ah d'accord, je comprends mieux.
    Même si j'aurais préféré qu'ils recontacte les doubleurs.
    Merci à vous deux pour les infos.
    5120x2880 posted the 08/16/2025 at 11:08 AM
    adamjensen Ça doit pas être le cas vu que tout n'est pas refait, mais ça aurait pu être pour réenregistrer les voix dans une qualité supérieure, en tout cas d'après ce que tu dis, ça semble être fait à la pisse, comme à chaque fois que l'officiel croise l'IA.
    nicoliafox posted the 08/16/2025 at 11:23 AM
    J'adore Tomb Raider et j'adore les remastered mais ça c'est un scandale absolu ! Ils aurait juste mis du texte, ca suffisait. Françoise Cadol en Lara Croft je crois que c'est l'une des mes voix préférées.

    olex Y avait une version PC a l'époque. Ils ont engagé des fans pour faire le remastered, ce qui est bien mais dans un sens ca témoigne d'une volonté de faire un truc pas cher avec des gens ultra dévoués.

    Ils se foutent de notre gueule, j'espère qu'ils vont vite skipper ca par un nouveau patch.
    dooku posted the 08/16/2025 at 11:23 AM
    Quel enfer.l IA
    sonilka posted the 08/16/2025 at 11:26 AM
    C'est bien de voir que la communauté veille au grain et réagit. Car ce genre de choses totalement inacceptables vont se multiplier dans les années à venir.
    masharu posted the 08/16/2025 at 11:27 AM
    Ça mérite le bashing.
    olex posted the 08/16/2025 at 11:27 AM
    nicoliafox Surtout qu'ils ont déjà fait le choix d'ajouter du texte uniquement dans les DLCs du 1-2-3 par exemple, quand le doublage français n'existait pas. Mais Aspyr est connu pour utiliser l'IA à outrance peu avant le covid. D'ailleurs, le dernier patch se voit accompagner d'une insertion des eyecatch/loadings screen personnalisées à chaque niveau des TR 4-5-6, qui est peut-être pavée de bonnes intentions mais transpirent l'emploi de l'intelligence artificielle et non du créatif humain. Mais bon, vu la qualité de travail passable et les multiples rectifications qu'on s'est tapées sur la compilation de la première trilogie, ça ne m'étonne plus du tout...
    nicoliafox posted the 08/16/2025 at 11:36 AM
    masharu Je sais qu'ils utilisaient l'IA pour uspcaler des textures d'époque (c'est un des emplois de l'IA qui me choque pas trop). Pour les loadings screens je ne sais pas, je pense pas. Je regarde souvent ce que fait l'artiste (qui est aussi responsable des persos du remastered) et il est assez bon en 3D. C'est un fan. Je trouve les visuels plutôt bon et dans l'esprit 90.

    Mais y a vraiment l'impression qu'on leur donne pas le temps et le budget. A l'heure actuelle y a toujours des modéles 3D dans AOD qui sont identique a l'orginal. Dans peu de projet on se repose a ce point sur des patchs pour faire des changements graphiques, des ajouts de skybox ou des ajouts de modeles 3D.
    adamjensen posted the 08/16/2025 at 11:39 AM
    5120x2880
    tripy73 posted the 08/16/2025 at 12:24 PM
    Pas pour rien que les doubleurs sont en train de se battre contre ce genre de société qui utilisent leurs voix sans autorisation ou veulent les payer pour faire des enregistrements qui seront ensuite utilisé pour entrainer des IA. Le mouvement touche pas à ma VF tourne depuis plusieurs mois sur X et ce n'est pas prêt de s'arrêter quand on voit ce genre de coup de pute.
