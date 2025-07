Concernant les licenciements au sein du studio, plusieurs employés ont déclaré que l'ensemble des effectifs de Romero Games avait été licencié. Artistes, programmeurs, concepteurs de niveaux, graphistes d'interface utilisateur et bien d'autres ont été licenciés en raison de la perte de financement, certains employés n'ayant travaillé que quelques mois sur le jeu de tir non annoncé de l'équipe, basé sur Unreal Engine 5.

Via le site de Tom Henderson :Dans le sillage des licenciements chez Microsoft, plusieurs studios ont révélé des projets annulés, des licenciements massifs et d'autres risques "d'effondrement". Sur les réseaux sociaux, l'équipe de Romero Games, un petit studio fondé en 2015, a révélé que Bethesda Softworks, une entreprise touchée par les licenciements, a annulé le financement d'un jeu non annoncé.Romero Games n'est pas le seul dans ce cas. L'équipe a révélé que plusieurs autres studios, travaillant également sur des jeux qui n'ont pas encore été révélés, ont vu leur financement retiré par Bethesda Softworks, la branche édition de l'entreprise qui existe aux côtés de Bethesda Game Studios.Romero Games a été fondé en 2015 par John Romero et sa femme, Brenda, à Galway, en Irlande. L'équipe travaillait d'arrache-pied à l'élaboration d'un FPS non annoncé, mais ce titre pourrait devoir être abandonné maintenant que Bethesda Softworks a cessé de financer le studio.Nous enquêtons sur les studios qui ont été touchés par les changements de financement de Bethesda.Tous les devs de Romero Games aurait été licencié: