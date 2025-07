J'ai installé Cyberpunk 2077, et je pensais à un bug mais je me disais que les temps de chargements sont vachement court sur Steam Deck. Plus court que sur ma Switch 2 de visu...;Et c'est confirmé par El Analista De Bits : Les cartouches de la Switch 2 ne font pas le poids face au SSD du Steam Deck ! Le jeu se charge presque 2 fois plus vite sur Steam Deck ! Même si la Swich 2 démarre plus vite que la Steam Deck, elle ne fait pas le poids face au SSD M2 de la console de Valve. Un nouvel argument pour la Steam Deck.Par contre, ne vous faites pas d'illusion : Elle tient 1h sur Cyberpunk 2077, face aux 2h de la Switch 2 que vous êtes déjà nombreux à trouver insuffisant.Ah, et, pour les soldes steam, y'a pas mal de jeux en promotion ! N'hésitez pas si vous avez des jeux en promo à pas cher de tête qui serait idéaux pour une steam deck !: