Bon, je sais qu'on doit être TRES rapide ici alors pour résumer :- Très douce au toucher, comme une pêche.- Joystick hyper satisfaisant, clairement les meilleurs du marché. En tout cas sur les manettes officielles (Elite Xbox, Xbox de base, DualSense et DualSense Edge).- Autonomie de 40h, inégalée sur le marché- Les palettes arrière très bien conçues et pas gênantes.En point négatif :- Uniquement le prix - 89 € c'est très cher face à une DualSense qui lui est supérieur en tout point, sauf en autonomie et sur les Joystick.Wala, je la recommande quand même, si vous avez foutu 500 € sur la console, vous n'êtes plus à 100 € près. Par contre, si vous avez une manette de Switch 1, ça reste un onéreux gadget. A vous de voir !