ce n'est en rien une performance honteuse par rapport aux standards du marché

c'est une performance tout à fait correcte, proche des standards du marché, qui n'a donc absolument rien à envier aux appareils concurrents

Pour peu que nos oreilles et nos pauvres yeux traînent un peu trop sur divers réseaux peu recommandables,Des dingueries, on en lit à la pelle, à commencer par ceux qui constatent une baisse de 10% de leur batterie après 10 minutes à juste se balader dans les menus (!?). Vous connaissez le dicton : on est jamais mieux servis que par soi-même. Alors pour jauger de la qualité de la batterie de la console, rien de tel qu'un bon vieux triple A en monde ouvert avec des tonnes de données à afficher : on a évidemment nommé Cyberpunk 2077. D'autant que, bonne nouvelle, le jeu est également disponible sur d'autres plateformes portables, ce qui nous permettra de jouer le petit jeu de la comparaison.Pour effectuer nos tests, nous avons joué à Cyberpunk 2077 dans deux configurations différentes (en essayant néanmoins de rester à peu près dans les mêmes zones ingame) : d'une part, en mode performances (40 FPS), avec la luminosité de la console à 50% et le Wi-Fi allumé, en commençant avec la batterie à 100%. En utilisant cette configuration, notre batterie est passée de 100 à 10% en l'espace de 2h et 15 minutes. Deuxième configuration : la même chose, mais cette fois-ci en mode qualité. Ici, les performances de la batterie ont semblé un peu moins bonnes, sans que nous ne sachions réellement expliquer pourquoi : l'autonomie est passée de 100 à 10% en 2 heures et 3 minutes.Sur la console de Valve, il faut en effet compter environ une heure et quarante minutes de jeu avant l'effondrement de la batterie avec des paramètres similaires (en essayant plutôt de viser les 30 FPS). Il faut se tourner vers la la ROG Ally X, plus fournie en termes de puissance et de batterie pure, pour trouver mieux : on y atteint un solide 2h40 d'autonomie.Venons-en ensuite à Mario Kart World, le jeu de ce lancement : avec des conditions similaires (luminosité à 50%, wi-fi allumé) nous avons constaté qu'il était possible de jouer environ 3 heures et 20 minutes au dernier jeu de Kart de Nintendo avant que la console n'atteigne sa limite de batterie.Et si votre console se décharge complètement sur Mario Kart World en 1 heure et 15 minutes,