Merci à sous-succube pour ce lien vers cette pétition anti-GKC.En plus, GKC mon engouement pour SF6, après avoir su qu'un code expirait en 2027 : vous m'expliquerez la raison de cette trouvaille que seule l'univers du demat a le secret.Capcom, Nintendo, Sega, Square E et consorts sont dans la boucle.LE CONTENU, traduit :La console Nintendo Switch 2 offre aux développeurs et aux éditeurs plusieurs moyens de proposer de nouveaux jeux vidéo à leurs clients. Les trois principales méthodes sont :1.) Les cartouches physiques standard contenant les jeux ;2.) Les copies numériques téléchargeables sur le Nintendo eShop ;3.) Les nouvelles « Game-Key Card », qui permettent aux joueurs de jouer à un jeu en le téléchargeant, mais uniquement lorsqu'elles sont insérées dans la console.Les nouvelles cartes de jeu présentent des avantages et des inconvénients par rapport aux téléchargements numériques. Contrairement à un code de téléchargement, utilisable une seule fois, une Game-Key Card physique peut être utilisée autant de fois que nécessaire, par autant de joueurs que nécessaire, pour télécharger un jeu. Cependant, contrairement à un jeu numérique, jouable à tout moment tant qu'il est installé sur une console Switch 2, les titres téléchargés via des Game-Key Card nécessitent que ces dernières soient insérées dans la console à chaque fois qu'un joueur souhaite y jouer. Les Game-Key Card offrent un support tangible que les joueurs peuvent prêter ou vendre, mais les jeux numériques peuvent être joués à tout moment par leur propriétaire. Les deux présentent donc des avantages et des inconvénients. Pour certains consommateurs, les Game-Key Card peuvent certainement être préférables à l'idée d'un « code de téléchargement dans une boîte », car avoir un code de téléchargement dans une boîte n'est pas très différent du simple achat d'un jeu numérique sur l'eShop.Cependant, les Game-Key Card n'offrent pas de réel avantage aux consommateurs par rapport aux cartouches de jeu physiques classiques.La console Switch 2 dispose de 256 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 2 To supplémentaires par carte microSD Express. Lorsqu'un joueur souhaite sauvegarder des données de jeu, télécharger un jeu numérique, une mise à jour ou du contenu téléchargeable, cela occupe l'espace de stockage de l'utilisateur, ainsi que les fichiers image ou vidéo enregistrés, etc. (Sans parler des données transférées depuis la Nintendo Switch originale, pour les joueurs souhaitant transférer leurs données Switch vers leur console Nintendo Switch 2.) Avec les nouvelles Game-Key Card, le téléchargement du jeu prend un temps précieux et occupe également une bonne partie de l'espace de stockage de l'utilisateur. L'espace de stockage interne est limité et les cartes microSD Express sont assez chères. Cela limite le nombre de jeux qu'un joueur peut posséder et installer simultanément. Cela présente des inconvénients et des coûts pour les consommateurs, tout simplement inexistants avec les cartouches de jeu standard. Avec une cartouche physique standard, un joueur peut facilement insérer le jeu directement dans la console Switch 2 et y jouer immédiatement. Pas besoin d'attendre le téléchargement, et le jeu n'occupe pas d'espace sur une carte microSD Express ni sur le stockage interne de la console, car le jeu est stocké et lu directement sur la cartouche. C'est très pratique pour l'utilisateur, et c'est la méthode préférée de nombreux joueurs pour posséder leurs jeux depuis des années !J'aimerais donner un exemple de la façon dont une carte mémoire peut limiter la taille de la bibliothèque d'un joueur. Le jeu « Yakuza 0: Director’s Cut », publié par Sega, occupe environ 53,7 Go. Le jeu « Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition », publié par Capcom, utiliserait environ 48,8 Go de mémoire. Ces deux jeux sont prévus pour le lancement de la Nintendo Switch 2, disponible à l'achat le 5 juin, date de sortie de la console. Si un joueur achetait des jeux de taille similaire, il pourrait en contenir environ cinq sur sa console. Bien que la Switch 2 prenne en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To, les plus grandes actuellement disponibles sur le marché ne dépassent pas 1 To et coûtent environ 200 USD. Une carte microSD Express de 1 To peut contenir environ 20 jeux supplémentaires de cette taille, bien que certains jeux soient plus volumineux et d'autres plus petits. Imaginons qu'un utilisateur achète une de ces cartes microSD Express de 1 To – la plus grande et la plus chère actuellement disponible – et puisse jouer jusqu'à environ 25 jeux. Et ce, sans avoir à supprimer des jeux (qui devraient être réinstallés pour pouvoir y jouer à nouveau) ou à acheter des cartes mémoire supplémentaires (qui devraient être insérées et retirées de la console en même temps que les cartes de jeu, et qui ne devraient être échangées que lorsque la console est éteinte). Cela peut avoir un impact à la fois sur le client et sur l'éditeur.Le client doit réfléchir attentivement au choix des Game-Key Card à acheter. Elles occupent un espace précieux et le nombre de jeux est limité. La première console Nintendo Switch a une durée de vie de plus de 8 ans. Si la console Nintendo Switch 2 doit durer 8 ans, l'utilisateur pourrait vouloir profiter de plus de 25 jeux sur ces 8 ans. S'il n'achète pas de carte SD compatible, il pourrait vouloir profiter de plus de cinq jeux en 8 ans. (Ou quel que soit le nombre de jeux, même avec des tailles de fichier plus petites ; il s'agit d'une quantité potentiellement plus limitée.) Avec les jeux sur cartouches physiques standard, les joueurs peuvent acheter et jouer à autant de jeux qu'ils le souhaitent. Mais avec les nouvelles cartes de jeu, le consommateur doit se charger de déléguer le nombre de jeux qu'il achète et de gérer son espace de stockage plus efficacement. Les consommateurs devront dépenser plus d'argent et de temps pour jouer aux jeux disponibles sur cartes de jeu. Les joueurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire ces compromis pourraient tout simplement ne pas acheter ces jeux, ou en acheter moins.Si vous êtes un éditeur ou une entreprise de jeux, demandez-vous si votre objectif est de vendre votre produit au plus grand nombre de clients possible. Si votre jeu est en concurrence non seulement avec les autres jeux disponibles, mais aussi avec le nombre de jeux auxquels un joueur peut jouer sur sa nouvelle console tout au long de sa durée de vie, vous risquez de vous créer une charge plus importante à long terme. Tenez compte des sentiments d'un client : « J'aimerais jouer à ce jeu, mais il prend trop de place », ou « J'aimerais acheter ce jeu, mais ma carte mémoire est presque pleine et je n'ai pas les moyens d'en acheter une nouvelle.» En proposant votre jeu sur une clé de jeu, vous ajoutez une nouvelle barrière à l'entrée, ce qui peut réduire les ventes.Pour un éditeur, l'achat et la sortie de jeux sur une clé de jeu peuvent être moins coûteux, ce qui peut améliorer sa marge bénéficiaire, ce que nous comprenons. Cependant, cela reporte ce coût supplémentaire sur le client. Au lieu que le développeur fabrique lui-même le jeu sur des cartouches contenant le jeu complet, il en fait supporter le coût aux joueurs. En fait, l'un des avantages de la clé de jeu est sa possibilité d'être partagée entre les joueurs… mais pour les joueurs souhaitant partager une clé de jeu, TOUS les joueurs partageant le jeu doivent désormais disposer de suffisamment d'espace pour l'installation complète du jeu, et ils ne peuvent pas simplement échanger la carte pour y jouer.Cette pétition est ouverte à tous ceux qui partagent une opinion commune :« Les cartes de jeu sont inférieures aux cartouches de jeu physiques standard et imposent aux joueurs des contraintes que les éditeurs devraient être plus disposés à compenser. Nous aimerions voir davantage de jeux sortir sur des cartouches de jeu physiques standard plutôt que sur des cartes de jeu, s'il vous plaît.»Les signataires de cette pétition demandent davantage aux éditeurs et à Nintendo.À toutes les entreprises qui décident de la sortie d'un jeu sur une cartouche de jeu physique standard ou sur une carte de jeu : nous vous demandons d'envisager de proposer davantage de jeux sur des cartouches de jeu physiques standard autant que possible, et de comprendre que c'est la solution préférée de nombreux clients.À Nintendo : nous vous demandons d'offrir des options et des tarifs plus avantageux aux développeurs afin qu'ils soient plus incités à sortir leurs jeux sur des cartouches de jeu physiques standard plutôt que sur des cartouches de jeu.Les consommateurs souhaitent une réduction des pratiques anti-consommateurs et des aménagements plus pratiques en général. Par exemple, de nombreux jeux Nintendo Switch bénéficient de mises à jour gratuites pour la Nintendo Switch 2, comme « Pokémon Scarlet » et « Pokémon Violet », « Super Mario Odyssey », « ARMS » et « The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ». Cependant, d'autres jeux Switch 2, également présents sur la première console Nintendo Switch, nécessitent le rachat du jeu complet pour bénéficier de ses améliorations. C'est le cas, par exemple, de « Sonic x Shadow Generations ». Si la plupart des jeux de ce type peuvent être mis à niveau gratuitement d'une console comme la PlayStation 4 vers la PlayStation 5, l'édition Switch 2 nécessite un achat complet de 50 $ USD (prix de vente conseillé). Incroyable ! De même, Nintendo propose des mises à niveau payantes pour des titres comme « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom », « Super Mario Party Jamboree » et « Kirby and the Forgotten Land », dont les mises à niveau sont plus conséquentes. Bien que les jeux soient vendus sur des cartouches physiques standard avec les nouvelles améliorations incluses, celles-ci peuvent également être achetées séparément et téléchargées en version numérique. Des jeux comme « Puyo Puyo Tetris 2 » sur Switch pourraient théoriquement être mis à niveau vers « Puyo Puyo Tetris 2S » sur Switch 2. Cependant, cette option n'étant pas proposée aux joueurs, même ceux possédant déjà Puyo Puyo Tetris 2 sur Switch devraient débourser 40 $ USD (prix de vente conseillé) pour la version « 2S ». Au lieu de récompenser les clients fidèles ayant déjà acheté ces jeux, il s'agit plutôt d'une punition pour les joueurs qui n'ont pas attendu avant de les acheter.Le jeu « Cyberpunk 2077: Ultimate Edition » est commercialisé par CD Projekt Red sur une cartouche standard. Les jeux « Rune Factory : Les Gardiens d’Azuma », « Story of Seasons : Grand Bazaar » et « Daemon X Machina : Titanic Scion » sont tous édités sur des cartes de jeu physiques standard par Marvelous USA. Ces entreprises impressionnent de nombreux clients en continuant à proposer l’intégralité de leurs jeux sur des cartouches de jeu physiques standard, ce qui constitue une nouveauté.