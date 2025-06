Salut les gars!Petit constat suite à une réflexion personnelle que je me faisais. Je trouve que aujourd’hui les « vraies » consoles portables n’existent plus. Je m’explique.De base, et il y a quelques années en arrière, le domaine des consoles portables était un univers à part entière.On avait des vraies petites machines qui rentraient dans une poche, avaient leur propres catalogues de jeux et pouvaient nous tenir compagnie des heures et des heures durant sans aucun problème.Les consoles portables telles qu’une Nintendo (Gameboy, DS etc) ou une console de chez Sony comme la PSP avaient leur vrai catalogue de jeux à part entière spécialement conçus pour elles.Enfin je veux dire, qui se souvient du bonheur d’avoir une petite GBA SP glissée dans la poche et pouvoir la dégainer en rapide dans les transports et taper une partie de Metroid, Castlevania, Pokémon, sans aucune gêne et avec un kif absolu.Aujourd’hui on se retrouve avec des machines énormes, qui chauffent de partout, avec une batterie qui va tenir 3h dans le meilleur des mondes (voir 2h, coucou la Switch 2) et qui ne servent qu’à faire tourner des jeux déjà disponibles sur nos consoles de salon dans des conditions ridicules, en détruisant l’aspect technique, détériorant de fait l’expérience.Alors oui c’est cool de pouvoir lancer un Cyberpunk2077 n’importe où, mais si c’est pour se trimbaler une brique dans le sac + jouer 1h30 grand max + avoir un jeu qui propose le 1/3 de ce qu’il propose sur console ou PC en terme de technique, quel est l’intérêt. Sans parler du confort de jeu et de l’immersion apportée par un combos clavier souris par exemple réduit à néant.Je pense vraiment que l’on a perdu l’âme des consoles portables et qu’avec la technologie actuelle les grosses productions devraient rester réservées aux consoles/PC afin de garantir une expérience optimale.Je trouve qu’on dénature totalement les expériences de jeu initiale de chaque support.Certains diront que Nintendo a initié le mouvement depuis 2017 avec la première Switch, mais je trouve ça dommage que le fait d’apporter un côté hybride à une console, qui de base est une console de salon, viennent bouffer et détruire le monde de la console portable.Voilà c’était la réflexion personnelle du jour. Vous en pensez quoi les gars?