C'est Tech rat d'art qui le dit : l'info se faufile comme une souris en motard. Mieux vaut art que jamais.Inspirant ces technos d'upscaling AI, Sony pourrait s'aider d'AMD pour franchir un pallier, mieux encore, le sien : son PSSR."Une nouvelle rumeur concernant la PS5 Pro suggère que « PSSR 2 » est en préparation et qu'elle ajouterait la prise en charge des résolutions inférieures, ainsi que les pseudos 4K 120 ips et 8K 60 ips.Bien que Mark Cerny, architecte système en chef de PlayStation, ait confirmé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour PSSR en 2026, le leaker Moore's ne sait pas si elle sera appelée « nouvelle version », mais la qualifie de « PSSR 2 » en raison de son importance.Il semblerait que la mise à jour MFSR (acronyme de PSSR mais en interne) offrira également une alternative au TAA pour une meilleure qualité d'image.« Sony a déterminé que la qualité d'image qu'ils peuvent obtenir avec le PSSR semble plutôt médiocre si vous effectuez une mise à l'échelle à partir d'une résolution de base inférieure à 864p, et ils veulent donc améliorer cela. »De plus, la mise à jour pourrait également permettre une mise à l'échelle à partir de résolutions inférieures, notamment 720p, 540p (une des defs usités par la NS2 pour les jeux gourmands) et 360p (IMPRESSIONNANT ce serait que de passer de 360p à du HD), ce qui permettrait aux développeurs d'optimiser les performances.Ce qui autoriserait une seconde vie à la PS5 Pro.EXIT la PS5, donc.Il n'y a donc plus de raison de se moquer des consoles, architecture fermée et vite dépassée faut-il le rappeler, en misant sur des définitions très basses et donc plus légères pour mise à l'échelle grâce aux nouvelles technos d'upscaling, afin de suivre la cadence des futurs moteurs graphiques PC.En effet, si ces consoles bénéficient de mise à jour des constructeurs NVIDIA et AMD, alors leurs durées de vie pourraient être prolongées.