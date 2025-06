Précédemment annoncé sur Steam, A.I.L.A. sortira aussi sur PS5 et Xbox.Plongez dans des expériences d'horreur perturbantes en tant que testeur de jeux. Survivez à des expériences sombres et troublantes créées par A.I.L.A, qui s'attaquent à vos peurs les plus profondes et les plus sombres