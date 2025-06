PS4 Pro:

Dynamic 1188p/30fps (Common 1080-972p)



Nintendo Switch 2:

- Docked:

Quality Mode: Upscaled 1080p/30fps with NVIDIA DLSS (from common 720p~635p)

Performance Mode: Upscaled 1080p/~40fps with NVIDIA DLSS (from common 635~540p)



- Handheld:

- Quality Mode: Upscaled 1080p/30fps with NVIDIA DLSS (from common 635p~504p)

- Performance Mode: Upscaled 720p/~40fps with NVIDIA DLSS (from common 540~480p)



Xbox Series S:

- Quality Mode: Upscaled 1440p/30fps with AMD FSR (from common 1440p~1260p)

- Performance Mode: Upscaled 1080p/60fps with AMD FSR (from common 9720p~800p)



PS5:

- Ray-Tracing Mode: Upscaled 2160p/30fps with AMD FSR (from common 1800p~1440p)

- Performance Mode: Upscaled 2160p/60fps with AMD FSR (from common 1620p~1080p)





- Les plateformes choisies pour cette comparaison ont été sélectionnées pour aider à contextualiser les capacités graphiques de la Nintendo Switch 2 dans Cyberpunk 2077 avec pas mal de surprises.

- CD Projekt Red a déployé beaucoup d'efforts pour réaliser une excellente version de Cyberpunk 2077 pour la Switch 2.

- Malgré sa résolution de rendu inférieure, la Switch 2 affiche une qualité d'image à la hauteur des versions PS4 Pro et Xbox Series S grâce au DLSS.

- En mode portable, la Switch 2 conserve sa netteté en mode qualité. Cependant, le mode performance sacrifie la résolution un peu moins que prévu.

- La Xbox Series S sacrifie la qualité de l'occlusion ambiante en mode performance, alors que la Switch 2 la conserve.

- La Switch 2 présente également de meilleures textures par rapport à la Xbox Series S. Quant aux ombres, elles sont meilleures en mode performance, mais inférieures en mode qualité par rapport à la console de Microsoft.

- La distance de dessin et le niveau de détail sont également supérieurs à certains moments sur Switch par rapport à la PS4 Pro et à la Xbox Series S.

- La PS4 Pro a un framerate plus inconstant que la Switch en général, cependant, la version PS4 Pro a cessé de recevoir un support après la version 1.6. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.

- Le framerate cible pour le mode performance sur Switch 2 est de 40fps, mais il peut descendre jusqu'à 30fps à certains moments. En ce sens, elle est loin d'atteindre les 60 images par seconde offertes par la série S.

- Les temps de chargement sont deux fois plus rapides sur la Switch 2 que sur la PS4 Pro, mais deux fois plus lents que sur la PS5 et la Xbox Series S.

- Cyberpunk 20777 a dépassé toutes mes attentes.



D'abord ne perdons pas de temps notre cher Analista la compare directement à la PS4 Pro et à la Série S, et force est de constater que la "PS4" de Nintendo a visiblement une puce RTX cachée (ah? faisons les étonnésAller trêve d'ironie, éléments de réponse sur les capacités dès le launch de la machine avec Cyberpunk 2077, qui a fait tellement de mal à la old gen (CPU, HDD, RAM).D'après lui :