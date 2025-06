Steam Deck | Mode Steam Deck

Mode docké : 1080p upscalé / ~30 fps avec FSR 3 en mode Performance (à partir de 540p)



Mode portable : 720p upscalé / ~40 fps avec FSR 3 en mode Balanced (à partir de 423p)





Nintendo Switch 2

Mode docké :



*Mode Qualité : 1080p upscalé / 30 fps avec DLSS (à partir d’une résolution entre 720p et 635p)



*Mode Performance : 1080p upscalé / ~40 fps avec DLSS (à partir d’une résolution entre 635p et 540p)



Mode portable :



*Mode Qualité : 1080p upscalé / 30 fps avec DLSS (à partir d’une résolution entre 635p et 504p)



*Mode Performance : 720p upscalé / ~40 fps avec DLSS (à partir d’une résolution entre 540p et 480p)



Résumé

La version Steam Deck utilise des réglages personnalisés spécifiques à cette plateforme.



La Nintendo Switch 2 offre une meilleure résolution globale et de meilleures performances dans tous les cas.



Le Steam Deck propose de meilleures ombres. La Switch 2 offre des ombres similaires aux réglages bas.



Le Steam Deck charge les jeux deux fois plus rapidement que la Switch 2.



La Switch 2 a un meilleur éclairage global. La version Steam Deck génère beaucoup plus de bruit dans les zones sombres.



La Switch 2 utilise également des réglages plus élevés que le Steam Deck pour certains éléments comme les textures, le filtrage anisotropique, la densité de PNJ ou la distance d'affichage.



conclusion

DLSS reste le leader incontesté du upscaling de résolution, et cette vidéo en est une nouvelle preuve.



CD Projekt a réalisé l’un des meilleurs portages que j’ai vus depuis des années. Ironique quand on se rappelle dans quel état le jeu est sorti en 2020. Impressionnant.



Une nouvelle comparaison de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 avec d’autres consoles arrive bientôt.