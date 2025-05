Trop heureux!Quelques photos souvenirs du demontage/nettoyage/recalibrageLe réveil est dur pour la console. Elle ne sait plus en quelle année on est.

Une fois le bloc optique enlevé, on a accès au radiateur, qui était plein de poussière.

On va tenter de redonner un coup de boost au lecture optique sans avoir à changer la lentille.

posted the 05/30/2025 at 05:44 PM by obi69