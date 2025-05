Aprés Pizza Pop! sur Nes, Broke Studio sortira officiellement en occident Fortified Zone 2 (alias Ikari no Yōsai 2 au Japon) le 3 Juin prochain.Cette suite de Fortified Zone n'a jamais quitté le Japon et a la particularité d’être jouable en coop avec le cable link, chaque joueur pouvant explorer les différentes salles du jeu de son coté.

posted the 05/20/2025 at 09:23 AM by guiguif