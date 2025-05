Iconoclast a sorti une vidéo très interessante qui explique pourquoi la Nintendo Switch première génération est une des meilleure console jamais sortie.8 ans de durée de vie quand même cette console ! Et les PS5 / Xbox Series sont bien parties pour avoir une durée de vie similaire quand on voit l'augmentation de prix des composants...Rien que pour cette annonce légendaire, c'est la console ultime

posted the 05/16/2025 at 02:59 AM by suzukube