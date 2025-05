Jojol a comparé un PC à 799 € contre la PS5 Pro, ce qui amène à une vraie question : En 2025, vaut-il mieux investir sur une PS5 Pro dont le prix est resté relativement stable par rapport aux autres consoles, ou partir carrément sur un PC ?Pour 800 € avec Windows 11 installé et PC monté, on peut se retrouver avec ce type de configuration : AMD Ryzen 5 5500, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go et un SSD NVMe de 1 To. On peut économiser 100 € en montant le PC soit même, mais j'essaye de rester fair & Plug & Play. Chez Amazon je tombe sur le même type de config à 850 € Je pense que pour un salon équipé d'un grand écran 4K, rien ne vaut le confort qu'une bonne PS5 Pro... Mais si c'est pour la coupler à un écran 1080p ou 1440p, autant partir sur un PC, plus polyvalent lorsque l'on est assis à son bureau dans sa chaise gaming pour jouer.Bonus : La vidéo de RTBF :700$ vs 700$PS5 Pro vs 5060TILa PS5 Pro, 6 mois plus tardEt dernièrement DOOM sur une 4080 vs la PS5 Pro