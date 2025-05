Rappel en janvier 2025 : Qu'il s'agisse d'influenceurs ou de journalistes (Je rajouterais aussi sur Gamekyo ), 1000xResist a été cité par de nombreuses personnes parmi leur top des meilleurs jeux de l'année passée, offrant alors au titre du studio Sunset Visitor une visibilité complètement inédite, laquelle s'est matérialisée directement par la plus grosse journée de ventes depuis la commercialisation du jeu.

C'est sur Bluesky que le studio exulte :

« hier, nous avons eu notre meilleure journée de ventes, battant même notre journée de lancement.

Pour tous ceux qui ont recommandé, parlé ou écrit à propos de 1000xResist : merci beaucoup. C'est ce que nous voulons dire, lorsque nous disons que vos paroles marchent. Nous aurons d'autres informations à partager bientôt ».Ce succès inattendu, quelques mois après la commercialisation du jeu, peut d'ailleurs être vérifiée sur SteamDB : la base de données permet de constater qu'il y a eu plus de joueurs simultanés sur 1000xResist le 1er janvier que le 9 mai, lorsqu'il est sorti. Pour le nouvel an, il totalisait 260 joueurs simultanés, contre 49 pour sa sortie 9 mai dernier.

Synopsis : Mille ans après notre ère, l'humanité est presque éteinte et une maladie extraterrestre oblige les survivants à vivre sous terre. Vous êtes une observatrice au service de l'OMNI-MÈRE, jusqu'au jour où vous apprenez un terrible secret qui va tout bouleverser.

Dans un avenir proche, de mystérieux extraterrestres, que nous appelons « occupants », vont débarquer sur Terre.

Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les occupants ont amenée avec eux.

Une adolescente du nom d'Iris est la seule à avoir survécu. Curieusement, elle est non seulement immunisée contre cette maladie, mais elle est aussi devenue immortelle.

Mille ans plus tard, Iris a donné naissance à une nouvelle société composée exclusivement de clones d'elle-même.

Elle les nomme ses « sœurs », lesquelles l'appellent l'OMNI-MÈRE. Ces dernières vivent dans le Verger, un bunker souterrain, pendant qu'Iris mène une guerre sans merci contre les occupants.

Mais un jour, les choses se gâtent. Réparatrice, votre sœur la plus proche, vous a révélé une information des plus dangereuses : l'OMNI-MÈRE ne serait pas ce qu'elle prétend être. Après l'exécution de Réparatrice pour haute trahison, c'est à vous qu'il incombe de découvrir la vérité.

Ce jeu "indé" sortie l'année dernière sur PC/Switch sera prochainement traduit en Français.