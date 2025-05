Jeux Vidéo

Il y a plus de deux ans, je soulevais une inquiétude que beaucoup jugeaient exagérée, voire ridicule : PlayStation allait droit dans le mur. Aujourd'hui, force est de constater que bon nombre des signaux d'alerte évoqués se sont concrétisés. Ce qui était perçu comme du pessimisme ou du "troll", n'était qu'une analyse lucide d’une direction stratégique incohérente. La PlayStation 5 reste sans conteste une console à succès sur le plan commercial. Pourtant, c’est probablement la première fois dans l’histoire de PlayStation qu’autant de joueurs se demandent : "Mais qu'est-ce qu'a branlé Sony sur cette génération ?"La PS5 souffre d’un manque cruel d’identité. Là où les précédentes générations proposaient une diversité étonnante, un foisonnement de jeux mémorables et de licences sans cesse renouvelées, la PS5, elle, semble tourner en rond. Sony s’est peu à peu enfermé dans une formule bien huilée de blockbusters narratifs triple A : impeccables sur la forme, mais de plus en plus prévisibles sur le fond. Tant que la qualité et la cadence étaient au rendez-vous, cela restait acceptable. Mais cette dynamique s’est essoufflée : les suites ont remplacé les prises de risque, avant de laisser place à quelques remakes et de rééditions remaster. Quant aux nouvelles licences, elles se font rares. Résultat : une génération qui donne l’impression de tourner à vide. Quatre ans après son lancement, la PS5 peine à afficher un catalogue d’exclusivités réellement marquantes.A l’époque, j’avais mis en lumière la transition des PS studios de la PS4 vers la PS5, et cela m’inquiétait déjà. On m’avait reproché d’exagérer, affirmant que de nombreuses nouvelles licences secrètes allaient bientôt être dévoilées etc... (et même que Sony allait faire plein de jeux VR, hélas je les attends toujours...) Deux ans plus tard, force est de constater que la situation a peu évolué.The Last of Us Remastered & The Last of Us Part II ->The Last of Us Part I Remake & The Last of Us Part II Remastered & Intergalactic: The Heretic Prophet (on y reviendra plus tard)inFamous: Second Son & inFamous: First Light & Ghost of Tsushima ->Ghost of Tsushima: Director’s Cut & Ghost of Yōtei à la fin de l'annéeKillzone: Shadow Fall & Horizon Zero Dawn - >Horizon Forbidden West & Horizon Call of the Mountain (co développé avec Firesprite) & Horizon Zero Dawn Remastered & LEGO Horizon Adventures (co développé avec Studio Gobo)God of War III Remastered & God of War (2018 ) ->God of War: Ragnarok(rachetée en août 2019 pendant l'ère PlayStation 4)Ratchet & Clank (2016) & Marvel’s Spider-Man ->Marvel’s Spider-Man Remastered & Marvel’s Spider-Man: Miles Morales & Ratchet & Clank: Rift Apart & Marvel’s Spider-Man 2, et peut être un jour Wolverine...Au final, Insomniac est sans doute le studio le plus productif chez Sony. Il enchaîne efficacement les jeux Marvel et les épisodes de Ratchet & Clank. Ce n’est pas forcément très varié, mais un peu mieux comparé aux autres PS studios, et il y a au moins de la régularité et une vraie quantité de jeux.Donc voilà, dans la majorité des cas, on parle de suite directe ou de version améliorée, sans prise de risque réelle. Pas de nouveauté de rupture, pas de nouveau genre exploré, pas de nouvelle franchise marquante. On est bien loin de la créativité tous azimuts des générations précédentes.Bon, heureusement il y a eu d'autres jeux, comme des "exclus" tierces type Stellar Blade ou Final Fantasy VII Rebirth (même si, comme le premier, il finira sûrement sur d'autres consoles). Et du côté des studios maison Sony, on peut citer Returnal, le remake de Demon's Souls, etc... et surtout Astro Bot, véritable chef-d’œuvre et seule vraie exclusivité PS5 de ces dernières années (il n'est pas encore sorti sur PC), qui reste une exception ! Une perle rare, perdue dans un océan de redondance !Toujours dès 2022, je soulignais que Sony semblait délaisser ce qui faisait sa force : les jeux narratifs solo ambitieux, au profit d’un virage risqué vers les jeux-service et le multi. Ce que l’on pensait être un pari mesuré s’est transformé en désastre industriel.Au final, voici un bilan accablant :- Le jeu multi The Last of Us annulé.- Le jeu multi Horizon annulé.- Spider-Man: The Great Web abandonné.- Un projet basé sur God of War annulé.- Le jeu multi Twisted Metal annulé.- Payback, le spin-off de Destiny, annulé.- Le projet multijoueur de Bend Studio, avec des licenciements à la clé.- Le jeu multi de London Studio annulé, suivi de la fermeture du studio avec près de 900 personnes licenciées.- Le studio Neon Koi (Savage Game Studio), spécialisé dans les expériences mobiles, fermé, 40 personnes licenciées.- Concord, une véritable catastrophe industrielle : 400 millions de dollars perdus, Firewalk fermé moins d'un an après son rachat par Sony, avec presque 180 personnes licenciées.– Fairgame$, le jeu multijoueur de Haven Studios mené par Jade Raymond, aurait été repoussé à 2026 selon Jeff Grubb, mais il semble avoir totalement disparu des radars, dans une indifférence quasi totale, laissant planer un sérieux doute sur son état réel.Et il y a probablement d'autres annulations et projets inconnus qu'on ne connaît pas encore...Cette obsession pour les modèles économiques du type GaaS n’a donné que peu de résultats viables, hormis des pertes, des licenciements et une perte d'identité. Sony a voulu courir après une tendance déjà en déclin, au lieu de capitaliser sur ses atouts historiques. Cependant, il y a eu le succès inattendu d'Helldivers 2, qui a apporté un peu de lumière dans ce tableau sombre. Reste à voir l'accueil réservé à Marathon de Bungie, dont la sortie est prévue pour septembre sur PS5, PC mais aussi sur Xbox Series, et qui pourrait bien une fois de plus, hélas, influencer la direction prise par Sony dans les mois à venir...C’est ce qu’on m’a répété en boucle. "Attends, tu verras en 2023, puis 2024, puis après le rachat de Bungie, puis après l’été, puis après le prochain State of Play ou Showcase etc…"Mais aujourd’hui, à la mi-2025, où sont-ils, ces fameux jeux ? Où est la vague promise ? Où est la nouveauté ? À part l’annonce de Ghost of Yōtei en septembre 2024 lors d’un State of Play, rien. Wolverine, annoncé il y a des années, a disparu des radars. Quant au prochain jeu de Naughty Dog, il semble si loin qu’on aura peut-être changé de génération d’ici sa sortie.Pire encore, le State of Play d’hier était consacré à.... un jeu tiers !!! Borderlands 4... Une preuve de plus que le planning de Sony est non seulement vide, mais qu’il est géré sans vision ni anticipation.Il fut un temps où PlayStation osait, même pas si longtemps sur PS4, avec des jeux comme The Order: 1886, Knack le mal-aimé, Dreams ou encore Days Gone, considéré comme un semi-échec mais portant une vraie ambition (et dont Sony vient d’ailleurs de sortir une version remasterisée, un de plus). Aujourd’hui, tout semble dicté par des focus groups, des tableaux Excel, des microtransactions et des battle passes. Beaucoup ressentent une perte de passion, de créativité, d’âme. La PS5 fonctionne et se vend, mais elle fait beaucoup moins rêver que les consoles qui l'ont précédée.Sony peut encore redresser la barre. Il suffit qu’ils se reconnectent à ce qu’était PlayStation : un espace de prise de risque, de narration forte, de diversité. Mais cela demandera de reconnaître leurs erreurs. D'arrêter de courir après des modèles économiques qui ne leur correspondent pas. De remettre les jeux au cœur de tout.Pour l’instant, ceux qui alertaient dès le début sur cette dérive peuvent au moins se dire une chose : ils ne s’étaient pas trompés...