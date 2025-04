Adorés lors de l'event des 30 ans, les themes PS1, PS2, PS3 et PS4 feront leur retour avec la prochaine maj qui aura lieu demain.Rappel pour y acceder: [Système] > [Apparence] > [Apparence et son].Mais ce n'est pas tout, puisque la prochaine maj inclus le réglage audio avancé.Le réglage audio avancé améliore l’immersion en vous offrant des préréglages permettant d’amplifier les sons en fonction de vos préférences auditives (sons grave, voix, sons aigus, sons plus faibles). Vous bénéficiez ainsi d’une expérience audio plus nette lorsque vous utilisez des écouteurs ou un casque-micro. Cette fonctionnalité confère davantage d’accessibilité aux expériences audio.Plus d'infos: