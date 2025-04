Un fan de Xenosaga nommé CycloneFox vient de sortir un "remake" du titre mobile exclusif au Japon Xenosaga Pied Piper pour PC et Mac OS.Il est disponible en anglais, japonais, allemand et français (la localisation française est en cours de développement) et est présenté comme "destiné aux fans de Xenosaga qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à la version originale de Pied Piper, et vise à attirer de nouveaux fans vers Xenosaga".Xenosaga Pied Piper est sorti en 2004 sur téléphones portables japonais et a été développé par Monolith Soft, Namco et Tom Create. Ce spin-off de la trilogie Xenosaga se déroule avant les événements du premier épisode et raconte l'histoire d'un groupe d'agents antiterroristes (dirigés par Jan Sauer) en quête du responsable d'une série de meurtres.Pendant de nombreuses années, le jeu a été considéré comme perdu, car Namco avait fermé son portail en ligne de distribution de ses jeux pour téléphones classiques et les fans ignoraient s'il existait encore des téléphones contenant tous les fichiers du jeu. C'est sans doute la raison pour laquelle le développement de cette recréation pour fans, intégrée dans RPG Maker, a débuté. Cependant, en mars 2025, il a été annoncé qu'une copie du jeu avait finalement été retrouvée et préservée, et qu'elle serait également traduite en anglais prochainement .Cela signifie que les fans de Xenosaga sont passés de l'absence totale de moyen de jouer au spin-off à potentiellement deux méthodes différentes.Pour télécharger le jeu: https://cyclonefox.itch.io/xenosaga-pied-piper