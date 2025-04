Il y a quelques jours le plutôt fiableavait partagé plusieurs informations sur un SoC AMD ( 3 nm, 15w, -40 CU...) en cours de production qui serait lié à la prochaine console portable de Sony.On apprend aussi que les consoles PS6 portable et Salon (non hybride) partageraient la même architecture AMD encore inédite suite à la réponse donné à un internaute qui se demandait s'il ne s'agirait pas tout simplement d'une PS5 Portable. KleplerL2 affirme donc qu'il s'agira d'un hardware portable de la génération PS6:

KeplerL2: "Parce que c'est la même architecture que la PS6 et pas un die-shrink (réduction) de Zen2/RDNA2."

posted the 04/20/2025 at 03:06 PM by neptonic