Dans le Japon des années 1960, la ville isolée d'Ebisugaoka, habitée par Shimizu Hinako, est soudainement envahie par un brouillard qui transforme sa maison en cauchemar.Alors que la ville sombre dans le silence et que le brouillard s'épaissit, Hinako doit sillonner les sentiers tortueux d'Ebisugaoka, résolvant des énigmes complexes et en affrontant des monstres grotesques pour survivre.Plongez dans l'univers d'Hinako, imaginé par le célèbre auteur Ryukishi07, avec une musique envoûtante, notamment des morceaux d'Akira Yamaoka, et des graphismes magnifiques dans un récit captivant mêlant doute, regret et choix inévitables.Hinako saura-t-elle embrasser la beauté cachée dans la terreur ou succombera-t-elle à la folie qui l'attend ?Sortie prevue sur PS5, Xbox et PC.