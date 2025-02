Voici un petit sondage via Strawpoll avec un choix unique qui résume votre manière la plus fréquente de consommer sur les stores en démat (console, PC ou même smartphone).



Moi, étant probablement l'un des derniers à refuser le démat, je n'achète jamais de jeux démat ou de DLC peu importe la qualité de ceux-ci. Je ne parle même pas des microtransactions.

Quoi que sur Switch, j'ai déjà acheté 2/3 indés pour quelques euros et qui n'existent pas en physique. Mais c'est très exceptionnel. Je me contente des mises à jour. J'ai donc voté 'jamais de démat' en faisant donc l'impasse sur pas mal de choses



https://strawpoll.com/3RnYXLl1pye