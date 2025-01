Compile Heart va tenter de toucher a d'autre genre que le TPS. En plus d'un jeu d'action en 2D et d'un Shoot Them Up encore non dévoilé, voilà le premier teaser de Scarlet Salvation prévu sur PS5, PS4 et PC.Scarlet Salvation est décrit comme un jeu difficile dirigé par Hiroshi Aoki, qui a précédemment produit des jeux comme Rune Factory 5, Rune Factory 4 Special et Dariusburst, et conçu Psychic Force.Malgré sa difficulté, Scarlet Salvation a été conçu pour être facile à jouer.La protagoniste, Willow Martin (interprétée par Fairouz Ai), n'a aucun souvenir de son passé, mais lorsqu'un combat est engagé, son corps bouge naturellement et elle fait preuve de capacités de combat exceptionnelles. Un autre personnage, AI (interprété par Junichi Suwabe), apparaît également.Willow a accès à 10 types d'armes différentes, dont des armes typiques de la science-fiction. Ces armes peuvent également être améliorées. Il existe également des mouvements de téléportation et des mécanismes de parade.Les donjons sont générés aléatoirement. Lorsque vous mourez, vous perdez vos armes et vos niveaux, mais un mystérieux chiffre sur votre visage augmente.La vraie annonce aura lieux le 30 Janvier.