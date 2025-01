Le Shoot Them Up "Strania: The Stella Machina" sorti sur le Xbox Live Arcade ressortira sur Switch après son passage sur Steam en 2015 et en Arcade en 2020.Cette version "Ex" proposera 4 modes de difficulté, la possibilité de fini l’intégralité du mode histoire en mode normal, deux OST et un temps de réponse plus rapide.L'exclusivité Switch (temporaire ou non) est dû au manque de ressources du studio.Trailer Steam