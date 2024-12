Moins de 15€

CONSCRIPT 14,29 € au lieu de 21,99 €

Tunic 13,99 € au lieu de 27,99 €

COCOON 13,79 € au lieu de 22,99 €

Neon White 13,19 € au lieu de 21,99 €

Have A Nice Death 12,49 € au lieu de 24,99 €

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch 11,99 € au lieu de 29,99 €

FAST RMX 11,99 € au lieu de 19,99 €

Ghost Song 11,99 € au lieu de 19,99 €



Moins de 10€

Braid, Anniversary Edition 9,99 € au lieu de 19,99 €

Monster Boy and the Cursed Kingdom 9,99 € au lieu de 39,99 €

Ori and the Will of the Wisps 9,89 € au lieu de 29,99 €

Windjammers 2 8,99 € au lieu de 15,99 €

Ashen 8,99 € au lieu de 35,99 €

Souldiers 8,99 € au lieu de 19,99 €

Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret 7,99 € au lieu de 14,99 €

Spelunky 2 7,99 € au lieu de 19,99 €

Unsighted 7,99 € au lieu de 19,99 €

The Artful Escape 6,99 € au lieu de 17,49 €

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition 6,59 € au lieu de 19,99 €

Tinykin 6,24 € au lieu de 24,99 €

Wonder Boy : The Dragon's Trap 5,99 € au lieu de 19,99 €



Moins de 5€

What Remains of Edith Finch 4,99 € au lieu de 19,99 €

ABZÛ 4,99 € au lieu de 19,99 €

Indivisible 4,49 € au lieu de 29,99 €

Narita Boy 2,49 € au lieu de 24,99 €

FAR : Lone Sails 1,49 € au lieu de 14,99 €



Hors Indé :

Turok Trilogy Bundle 17,69€ au lieu de 58,99€

Ghosts 'n Goblins Resurrection 9,89€ au lieu de 29,99€

No More Heroes 4,99€ au lieu de 19,99€

No More Heroes 2 : Desperate Struggle 4,99€ au lieu de 19,99€

Portal : collection cubique 4,74€ au lieu de 18,99€