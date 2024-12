Pour les 20 ans du jeu, la team Life Bottle Productions sort un patch en anglais pour la version PS2 de Tales of Rebirth. Un patch pour la version PSP est toujours en cours.N'ayant pas trouvé d'Iso patché (CDRomance n’étant plus updaté...), le patch est à recharger cette adresse: https://github.com/lifebottle/Tales-of-Rebirth/releases/tag/0.9 (l'iso jap est facilement trouvable sur le net)Guide pour installer le patch sur un ISO jap:

posted the 12/17/2024 at 04:16 PM by guiguif