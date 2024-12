le DLC d'Elden Ring n'aura rien remporté (merci c'est déjà ça, Geoff aura fait le forcing pour rien) et Astrobot a bien rafléMais ouais dégouté pour Final Fantasy qui repart encore uniquement avec le trophée de la meilleure OST alors que le jeu était nominé dans 7 catégories et l'autre reskin de Persona qui remporte 3 awards dont le meilleur RPG alors qu'on sait tous aujourd'hui que c'était pas si dingue, quelle blagueHonteux(voilà, crachez-moi dessus

Who likes this ?

posted the 12/13/2024 at 10:58 AM by guiguif