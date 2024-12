My First Gran Turismo est désormais disponible gratuitement sur PS5 (compatible PSVR2) et PS4.Ce sont en outre 18 véhicules qui seront à débloquer. Toutes pourront être mises à l’épreuve dans des pistes qui tireront sur la corde nostalgique des joueurs historiques à savoir Yoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit.