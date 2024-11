Que les derniers spéculateurs de la version physique PS4 et One de Deadpool se dépêchent de vite revendre leurs exemplaires car il se pourrait qu'il fasse son retour prochainement.

En effet plusieurs jeux Activision supprimés des différents stores ont été mis à jour sur Steam :



-Transformers : Fall of Cybertron

-Transformers : War for Cybertron :

-Transformers Devastation

-Marvel Ultimate Alliance 1 & 2

-Deadpool

-Spider-Man Shattered Dimensions