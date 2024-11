Autant en début de gen ça allait, autant maintenant... 100Go pour Genshin Impact, 142Go pour Staker 2 et 100 Go pour Call of Duty Black Ops 6, on ne s'en sort plus sur Xbox Series S !Je ne sais même pas pourquoi le jeu Genshin Impact fait 100Go sur Xbox, c'est insane ! Il fait 75Go sur mon PC et 20Go sur mon S23...Avant, j'aimais acheter mes jeux en physique pour au moins sauvegarder de l'espace disque, mais maintenant, entre le temps d'installation plus long qu'avec ma connexion Fibre 2Gbits d'Orange, le Quick Resume qui me demande d'insérer mon Blu Ray pour continuer ma partie (on dirait un DRM physique lol), et le fait de devoir désinstaller, remettre le Blu Ray dans la console, attendre l'installation, voir la console télécharger en ligne la mise à jour en parallèle de la console et le fait de me priver de jeux comme Genshin Impact, Call of Duty Warzone, The First Descendant, Apex Legends ou Fortnite, j'me dis que finalement, plus qu'un regain des jeux au format physique, c'est bien la taille de ces jeux que j'aimerais voir diminuer !De l'autre côté, flight simulator 2024 fait 11 Go et est injouable car les serveurs sont saturés. Faudrait faire un équilibre juste aussi entre ces 2 grands écarts...