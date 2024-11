Avez vous remarqué que les prix des jeux ps5 ont augmenté presque tous sur le store surtout les first party à cause de la sortie de la ps5 pro donc si je comprend bien Sony sait et a volontairement causé la pénurie du lecteur car ils sont vraiment pas pressé de sortir un réassort pour qu'il puisse augmenter les prix sur le store pour que les joueurs puissent acheter les jeux plein pot sur leur store en démat car comme pas de lecteur, il faut obligatoirement acheter en démat cette stratégie est vraiment mal saine mais c les joueurs qui en achetant cette console accepte cette méthode mais l'avenir du démat est bien sombre mais comme certains le veulent la mort du physique et bien faut payer l'addition maintenant bon jeux à tous