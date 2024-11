Un nouvel opus de la série Utawarerumono vient d'etre annoncé, malheureusement pour l'heure aucun trailer ou image n'a filtré en dehors du leak de l'opening en animé filmé lors de l'event des 30 ans de Aquaplus qui montre aussi un extrait de rendu ingame.En plus de retrouver l'heroine de Monochrome Mobius, le jeu devrait être dans la même lignée que ce dernier (donc du J-RPG au tour par tour au lieu du Tactical-RPG des 3 premiers opus) en plus évolué.

Like

Who likes this ?

posted the 11/09/2024 at 07:44 PM by guiguif