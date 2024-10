Jeux Vidéo

VOUS AVEZ ANNULÉ LES DLC JUSTE POUR FLATTER LES JOUEURS PC (Note de Famimax : Il y a pas d'avatar "clown" sur ce site)



— MrJmoneyDeus

À quoi bon avoir une PS5, et encore moins une PS5 Pro dans ce cas-là ?!



— ultimablackmage

Par Obaid Ur Rehman - Tech4gamersCela fait un an que Marvel's Spider-Man 2 est sorti, et Sony a pris de court tout le monde en surprenant les joueurs PC pour cet anniversaire. Le géant du jeu vidéo a révélé que le portage PC du jeu sera disponible le 30 janvier.Alors que les joueurs PC sont ravis, les fans de PlayStation, eux, sont furieux. Ils ont exprimé leur colère avec force sur les réseaux sociaux, affirmant queBeaucoup attendaient l'annonce d'un DLC, pas d'un portage PC.Les fans estiment qu'il n'y a plus aucun avantage à posséder une PlayStation 5, car l'écart entre les sorties sur PS5 et PC se réduit à grande vitesse.Sur Twitter, à l’annonce officielle du portage PC par PlayStation, la communauté a explosé de frustration. Certains qualifient cela deD'autres soulignent que la liste des exclusivités PS se rétrécit de plus en plus. Certains fans se moquent ouvertement de Sony, insinuant qu'au lieu de développer un DLC, Hermen Hulst préfère investir encoreIls se demandent pourquoi, alors que la PS5 Pro est censée être plus puissante que 90 % des PC selon une enquête de Steam, Sony choisit de sortir ses jeux sur PC. Beaucoup sont particulièrement en colère à cause de l’annonce jugée beaucoup trop rapide.Ghost of Tsushima n'a été porté sur PC qu'après 4 ans, et God of War Ragnarok après 2 ans. Les fans PS5 s’attendaient donc à ce qu’un portage sur PC de Spider-Man 2 ne soit pas annoncé avant au moins un an.Certains pensent même que la fuite du code source du jeu a forcé Sony à précipiter cette annonce. La colère des fans de PlayStation est légitime, car, mais il semble que les développeurs aient abandonné cette idée au profit d'un portage PC.Que pensez-vous de la décision d’Insomniac d’annoncer un portage PC au lieu de DLC ? Était-ce la bonne décision ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.