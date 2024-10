Yo mina,Les fans (moi y compris) de God of War ont de quoi se réjouir! Une rumeur circule selon laquelle la trilogie originale de God of War pourrait être remasterisée pour la PS5. Cette nouvelle a suscité beaucoup d’enthousiasme, notamment parmi les nouveaux fans attirés par les jeux récents de la série.Pourquoi une Remasterisation Serait-elle Bénéfique?La remasterisation de la trilogie originale offrirait plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permettrait d’attirer de nouveaux fans en améliorant les graphismes pour la PS5. De plus, le premier jeu de la série, qui fêtera ses 20 ans en 2025, bénéficierait grandement de cette mise à jour. C’est une excellente occasion de célébrer cet anniversaire marquant!Comparaison avec d’Autres Collections RemasteriséesSony a déjà remasterisé plusieurs collections de jeux, comme Uncharted: Nathan Drake Collection. Ces initiatives ont été bien accueillies par les joueurs, et il est probable que la remasterisation de God of War connaîtrait le même succès.Espoir pour God of War: AscensionBien que la rumeur ne mentionne pas God of War: Ascension, les fans espèrent que ce jeu sera également inclus dans la collection remasterisée. Ascension est important pour le développement du personnage de Kratos, même si sa probabilité d’inclusion reste faible, similaire à Batman: Arkham Origins dans la collection Batman.En attendant une confirmation officielle, on verra si Sony annonce le jeu aussi sur PC ou juste sa PS5.Aussi, que donnerait une version PS5pro de ce remaster... Peut-être une version 8K 120fps?