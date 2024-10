Horizon Zero Dawn Remastered aura le droit a une version physique qui sortira le même jour que la version demat et son upgrade a 9,99 si vous possédez l'original.Tout comme The Last of Us 2 ce remaster sera vendu 49,99 euros un peu partout, mais que contrairement a ce dernier les graphismes, les dialogues et la mocap ont été refaits.