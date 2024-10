Fantasian Neo Dimension aura le droit a une option qui pourra plaire aux fans de Final Fantasy puisque ce dernier vous laissera la possibilité d'utiliser de la célébrè franchise lors des combats a la place des OST officielles du jeu.La liste des jeux dont seront tirés les musiques:- Final Fantasy Pixel Remaster- Final Fantasy VII Remake- Final Fantasy VII Rebirth- Final Fantasy XIV: Endwalker- Final Fantasy XIV: Dawntrail- Final Fantasy XVIOn rappelle que le jeu sortira le 4 Décembre prochain avec confirmation d'une version physique sur Switch et PS5, malheureusement Square-Enix s'est dit qu'il valait mieux mettre son pognon ailleurs plutôt que dans une traduction française, c'est la vie.

posted the 09/29/2024 at 11:28 PM by guiguif