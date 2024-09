Depuis l'annonce du remaster sur PS5 / PS5 Pro, le jeu sur le PSN aurait augmenter de prix comme le souligne le site internet The Sun.Vendu depuis longtemps 19,99 euros, le jeu est passer à 39,99 euros sur le PSN.J'ai moi-même vérifié et dans les résultats de recherche Google : le prix de 19,99 est encore affiché alors qu'apparait 39,99 une fois sur le site du PSN...Heureusement le jeu est facilement trouvable en boite pour 20 euros(parfois même 10 durant les soldes), mais quand même....

posted the 09/25/2024 at 08:44 PM by ouroboros4