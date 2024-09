Quand on y réfléchit, les consoles traditionnelles qu'on a connu gamin (ceux qui sont nés dans les années 80/90) sont en réalité mortes depuis presque 20 ans.

Avant, on achetait un jeu en physique et on lançait directement le jeu en cartouche ou sur CD pour jouer.

Or, depuis la génération PS360, les consoles sont pensées comme un PC avec un système fermé. L'introduction d'un disque dur avec l'installation des jeux + les mises à jour en ligne + un store de jeu en démat + les DLC* + les microtransactions ont sonné le glas des consoles qu'on a connu par le passé.



Les jeux pas finis, en kit, avec des DLC et micro à gogo, les pixels et framerate en plus, c'est le monde PC qui a amené cela indirectement car la course à la puissance des consoles ne pouvaient mener qu'à ce modèle. Un jour, le crash arrivera avec toutes ces inflations sur le prix, la technologie...ça finira par plafonner

Perso, je n'achète pas de DLC sauf les versions ultimes des jeux quand c'est compris dedans (et non un code, coucou Cyberpunk PS5).

Je n'ai jamais mis un seul centime dans les microtransactions pour un jeu console ou mobile (je ne joue à aucun jeu sur téléphone car c'est sans intérêt)



*Bien que marginal, il y a déjà eu des systèmes de DLC. Je pense par exemple à l'accessoire téléphonique pour la Game Boy Color afin d'obtenir le Pokémon Celebi sur la version Cristal Jap.