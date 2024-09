Pour l'heure prévu sur PC, Nightmare Operator se remontre avec un nouveau trailer.Le charadesign de l'heroine est signé Takeshi Oga (Siren, Gravity Rush)."Nous sommes en l'an 2036 et l'humanité a décliné. Misha est une opératrice de la sécurité publique : une contractante du gouvernement provisoire chargée de chasser les Youkai et de protéger la ville en quarantaine de Shin-Chiba. Dans les ruines hantées de Tokyo, elle découvre un mystère qui pourrait ébranler ce qui reste de la civilisation."

