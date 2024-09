Avec son prix de 800e sans lecteur, Sony a produit un gros buzz, bad buzz même qui font poser des questions sur l'avenir du jv chez le géant nippo-américain.



On voit des personnes disant que c'est mieux d'aller sur le PC à ce prix-là au travers d'arguments pertinents.

Seulement, le grand public n'est pas forcément la cible de cette PS5 pro, ainsi il y a peu de chances que les ventes soient énormes.

Le grand public du jv n'est pas non plus une cible pour les PC de haute performances qui dépassent souvent 1000e. Il faut avoir une connaissance suffisante pour les divers composants.



Moi même je ne suis pas assez bon et j'ai pas envie de perdre du temps à savoir ce qu'il faut comme composant et toutes les combines pour jouer aux derniers gros jeux.



Une console permet de ne pas se poser toute ces questions techniques sur la quantité de RAM, la carte graphique et ses compatibilités, etc...

C'est plus intuitif et accessible pour le commun des mortels.

Ils ne mettront pas plus d'argent sur une PS5 Pro que sur un gros PC en somme