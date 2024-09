Deux compilations de jeux Neo Geo deja dispo en demats sortiront en physique le 12 Decembre prochain au Japon sur Switch (pas encore d'annonces occidentales).ACA NEOGEO Selection Vol. 1- Alpha Mission II- Garou: Mark of the Wolves- Metal Slug X- Riding Hero- Samurai Shodown V- Savage Reign- Shock Troopers- The King of Fighters ’94- Top Hunter: Roddy & Cathy- Top Player’s GolfACA NEOGEO Selection Vol. 2- Baseball Stars Professional- Fatal Fury 2- Ghost Pilots- Metal Slug 4- Mutation Nation- Neo Turf Masters- Samurai Shodown- Shock Troopers: 2nd Squad- Stakes Winner 2- The King of Fighters ’95