Toujours à prendre avec des pincettes, La PS5 Pro devrais être annoncé le 9 Septembre et devrait sortir le 6 Décembre 2024.Le model Disque 1To à 699.99$Le model Digital 1To à 599.99$Source : https://boards.4chan.org/v/thread/687106737

posted the 08/29/2024 at 07:50 PM by nagori