... Evercade.Les consoles de salon et portables de Blaze auront le droit a une compile Legacy of Kain Collection qui comprendra Blood Omen: Legacy of Kain et Legacy of Kain: Soul Reaver. La cartouche sera aussi compatible Super Pocket.Sortie prévue en Septembre pour 24,99 euros.On rappelle qu'un possible "Soul Reaver I & II Remastered" fut leaké lors de la SDCC 2024.