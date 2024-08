Éditeur : Neos Corporation

Développeur : h.a.n.d.

Genre : Aventure

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 24 Octobre 2024

Langues : Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen.

Hiroshi se voit soudain confier une mission près de sa ville natale d'Akita.La famille Nohara se rend donc dans un petit village proche de la maison des parents d'Hiroshi et loue une ferme japonaise traditionnelle.Nichés dans ce paysage rural paisible, ils commencent leur vie insouciante et tranquille à la campagne.Ginnosuke, le grand-père de Shinnosuke, transmet les mystères de la récréation à la campagne en apprenant à Shinnosuke à attraper des insectes et à pêcher.Chaque soir, la famille se réunit autour de l'âtre pour savourer de délicieux plats d'Akita.Au village, Shinnosuke discute avec les fermiers et se fait de nouveaux amis.Chaque jour, il profite pleinement de la vie jusqu'à ce que...Shinnosuke suit un Shiro couvert de suieUn matin, Shiro arrive à la maison couvert de suie.Sous le regard confus de Shinnosuke, Shiro s'enfuit soudainement... !Shinnosuke poursuit Shiro jusqu'à ce qu'il aperçoive, arrêté devant lui, un mystérieux train qu'il n'avait jamais vu auparavant.Shinnosuke suit Shiro et monte accidentellement dans ce train.Bienvenue à Coal TownLe mystérieux train s'arrête dans une ville animée et prospère qui semble avoir été figée dans le temps depuis l'ère Showa.Dans cette ville appelée Coal Town, des ouvriers énergiques vaquent à leurs occupations.Après avoir rencontré une mystérieuse jeune fille, Shinnosuke se lie d'amitié avec ces gens.C'est ainsi que commence la nouvelle aventure de Shinnosuke... !