> Jeu d'aventure narratif — Paysages du Japon et petites périples quotidiens; vous: « joueur », contrôlez Shin tout au long de celles-ci. Vous explorerez des zones du jeu où vous pourrez attraper/collecter des insectes, des poissons et tout un tas d'autres choses qui pourront vous aidez à compléter de modestes missions journalières pour aider vos amis et votre famille.

— menu ✄:

00:00 Présentation du jeu

03:11 Infos complémentaires jeu et créateurs

07:11 Début du jeu

15:42 Arrivé au village - De mystérieux os de Dinosaures..

20:40 [ GAMEPLAY ] Enfin libre de faire ce que l'on veut !

30:04 [ GAMEPLAY ] Ballade de nuit

36:04 [ GAMEPLAY ] Canne à Pêche

40:48 Jour 2

42:41 [ GAMEPLAY ] Missions annexes

51:55 Tomber dans les pommes.. ( stamina )

52: 36 Débriefing: Analyse après une heure de jeu

54:31 [ WALKTHROUGH ] Bonus: Gameplay sans voix

[ « Histoire du Jeu » ] :



En explorant la petite ville, Shin-chan rencontrera de nombreux personnages provenant aussi de la série. On pourra donc assister à de nouveaux moments avec d’autres figures emblématiques de la saga, comme la mère et le père de Shin-chan, Misae et Hiroshi, mais aussi sa petite sœur, Himawari, et son petit chien, Shiro. Le jeune héros pourra participer à toutes sortes d’activités, comme attraper des insectes et des poissons, qu’il pourra ensuite répertorier dans un carnet avec d’autres souvenirs. *nintendo différence



+ [⚡︎ AVIS /2H de jeu environ]:



✚ Graphismes clean (pour le type de jeux)

✚ Les plans procéduraux (une bouffée de nostalgie pour les joueurs les plus anciens)

✚ L'ambiance naturel et les petits sons qui parcourent les environnements

✚ L'esprit Shin-Chan cross-over My Summer Holiday



> Formule qui semble ne pas avoir réellement bougé

> Jeux-Vidéo: Ludique?

> De bonnes idées, mais semblant sous-utilisé gameplay en main



✔︎ Si vous aimez le côté contemplatif, l’atmosphère des campagnes japonaise et leurs cigales, ce jeu pourrait vous intéresser et, pour peu que vous connaissez et aimer Shin-Chan, alors ce jeu est fait pour vous !



/La suite arrive très prochainement: Suivez la chaine !!

Comme expliqué dans mon précédent article sur Shin-Megami Tensei V, suite aux restructuration de chaine qui ont fait émerger tout récemment P!NGUi GAM!NG, je re-poste quelques vidéos qui ont été légèrement retouché/remonté pour une meilleur fluidité et avec de nouvelles miniatures pour accorder le tout. En espérant que cette vidéo vous plaira et vous fera peut-être découvrir un jeu qui pourrait vous intéresser.[ Note ] : Ces petites activités rappellentetTout comme les environnements détaillés et nostalgiques du jeu. Neos Corporation affirme que ce jeu Crayon Shin-chan pourra être apprécié par des personnes de tous les âges, des fans les plus jeunes de la série aux fans plus âgés qui ont également joué à Boku no Natsuyasumi.