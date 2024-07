Je viens de relire le rapport du SELL pour l'année 2023 sur le marché du jeu vidéo. Les consoles restent de loin la plateforme privilégiée pour jouer à des jeux payants, car le mobile est surtout rempli de F2P où pas mal de gens ne dépensent pas d'argent dessus.

La fin de la pénurie de consoles, notamment de PS5, ont permis de repartir à la hausse en 2023 par rapport à 2022.

En 2024, la PS5 semble décliner progressivement dans les ventes un peu partout dans le monde. La nouvelles Switch, il n'y a aucune info officielle dessus sur une date de sortie. A voir comment ça va être en 2024 pour la France.



En 2023 : 6.1Mds de C.A

Consoles : 3.17Mds (52%)

PC : 1.47Md (24%)

Mobile : 1.47Md (24%)



En 2022 : 5.5Mds de C.A

Consoles : 2.53Mds (46%)

PC : 1.54Md (28%)

Mobile : 1.43Md (26%)



Il ne faut pas oublier que le PC demande un gros investissement pour jouer convenablement et que donc la console semble est un bien meilleure compromis pour la plupart des gens.

Le monde du mobile est lui à part vu que les jeux prévus dessus sont très différents du monde console/PC. D'ailleurs les jeux prévus sur ces 2 supports ne fonctionnent pas sur mobile car ce dernier est le roi des free to play et donc acheter un jeu sur un petit écran non adapté, ça rebute pas mal de personnes.