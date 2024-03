Le rapport du SELL pour l'année 2023 est sorti cette semaine et il est intéressant de voir quelques données qui vont à l'encontre de quelques préjugés. On verra d'abord quelques chiffres globaux et comment Nintendo a fait de la France son territoire. Sur d'autres articles, on verra ce qu'il en est de Sony, de Xbox et du PC et de la comparaison avec le Royaume Uni



Chiffres globaux

6.1Mds d'euros de chiffre d'affaires en 2023 (+10% par rapport à 2022)

52% pour la console (+24%), 24% mobile (+4.8%) et 24% le PC (-8.5%)

La France est avant tout sur console classique (plus de la moitié du marché), le reste est partagé entre le PC (en baisse) et le mobile (en hausse). C'est assez étonnant de voir que le PC n'est pas aussi important que cela dans la balance.



Pour le software spécifiquement : 1750M de chiffre

Jeux démat 42%, 740M (+46%)

Jeux physique 35%, 614M (-1%)

DLC, Micro 13%, 234M (-16%)

Abonnements 6%, 96M (-39%)

Services à la demande 4%, 6M (-4%)

Démat 65%, Physique 35% en tout



Finalement, les jeux démat et physiques sont assez proches, sachant qu'il y a un tas de jeux n'existant qu'en démat ou qui nécessite un import pour les avoir en physique (Play Asia, LRG et cie...). Le plus surprenant est une baisse des DLC/Micro tout comme les services liés à un abonnement, le sacro saint de certains. Ces derniers ont une part marginale et a donc baissé alors que les jeux démat ont bondi de 46% ! Donc on est très loin de la domination des PS+, GP ou du cloud gaming !



La France est une terre Nintendo



Classement global :

3e Tears of the Kingdom 973 255

4e Super Mario Wonder 753 240

8e Mario Kart 8 384 860

11e Minecraft 227 000

20e Animal Crossing 157 000



Les chiffres ne concernent que le physique car Nintendo ne livre pas les données pour les jeux édités par ses soins, mais il y en a qui permettent de le savoir si on regarde les ventes par console chez des tiers :

Hogwarts Legacy : 206 870 (185 840 en physique et 21 030 en démat)

FC24 : 189 150 (169 400 en physique et 19 750 en démat)

FIFA 23 : 169 620 (110 000 en physique et 59 620 en démat)



Les ventes démat des nouvelles sorties ne représentent que 10% des ventes sur Switch, 35% pour FIFA 23. On peut donc imaginer que les jeux édités par Nintendo ont aussi une part faible sur le démat comme TOKT qui est 973 255 et qui pourrait atteindre le million avec le démat.